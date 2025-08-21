Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!

Kurtulmuş, TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, böylesine önemli bir törenin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bugünkü törenle gecikmiş bir vefanın ve takdirin ortaya konulduğuna işaret eden Kurtulmuş, 101 yıl önce imzalanmış bir beratın, İstiklal Madalyası'yla Trabzon'a teslim edilmesinin kendileri için de tarihi bir sorumluluğun tamamlanması olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını rahmetle ve minnetle andı. "İstiklal Harbi'mizin ve arkasından milli kurtuluş mücadelemizin bize öğrettikleriyle yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Samsun'a da iki hafta önce düzenlenen törenle İstiklal Madalyası tevdi edildiğini anımsatan Kurtulmuş, Trabzon'a da İstiklal Madalyası'nın verilmesiyle bir halkanın daha tamamlandığını kaydetti.

Milli Mücadele'nin Temel Özellikleri

Birlik ruhu ve dayanışma: Trabzon Müdafaai Hukuki Milliye Cemiyeti başta olmak üzere, Anadolu'nun dört bir tarafında kurulmuş cemiyetlerin en temel özelliği vatan topraklarının birliğini ve bütünlüğünü savunmak, mücadeleyi birlikte organize etmekti.

Kurtulmuş, bu dört temel özelliğin unutulmaması gerektiğini ve Türkiye'yi daha güçlü, daha büyük ve daha müreffeh bir ülke haline getirmek için gayret gösterileceğini belirtti.

Günümüz Şartları ve Milli Birlik

Tarihin belli aralıklarla tekrar ettiğine dikkat çeken Kurtulmuş, bugünkü dönemin de geçmişteki zor şartlara benzediğini anlattı. Anadolu'nun tarih boyunca herkesin gözünü diktiği "dünyanın altın halkalarından biri" olduğunu vurguladı. Orta Doğu'daki gelişmeler çerçevesinde siyonist yönetimin işgal stratejileriyle bölgenin cehennem çukuruna döndürüldüğünü belirterek, dimdik ayakta durmanın yolunun geçmişteki ruha sahip çıkmaktan geçtiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Kurtulmuş, "Bu millet, birlikte hareket etmek, birlikte olmak, arasındaki ayrılıkları gidermek mecburiyetindedir. Terörsüz Türkiye olarak ortaya koyduğumuz, 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin 50 yılını işgal eden terörün sona erdirilmesi için büyük bir çabanın içerisindeyiz." dedi.

Trabzonluların milli konulardaki hassasiyetini bildiğini belirten Kurtulmuş, "Şundan rahat olun, emin olun. Birilerinin kafa karıştırmasına müsaade etmeyin. Bu süreç içerisinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır. Eren Bülbül'ün hakkını ihlal edecek hiçbir söze fırsat verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

TBMM'nin Sorumluluğu ve Gelecek Vizyonu

Kurtulmuş, terör örgütünün kendini feshini ilan etmesi ve silahlarını bırakmaya başlamasıyla TBMM olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini belirtti. Türkiye'de oy veren yurttaşların yaklaşık %95'inin temsil edildiği, 11 siyasi partinin içinde olduğu bir komisyonla millet adına duruma vaziyet etmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

"Türkiye bir daha terör belasıyla uğraşmayacak. Elin oğlu bu ülkenin evlatlarına karşı sinsi planlar içerisinde olmayacak, olamayacak. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Dünkü toplantılardan birisinde dinlediğimiz STK'lerden birisinin temsilcisi bir hanımefendi şunu söyledi: 'Biz evlatlarımızı gömmek yerine silahları gömmeyi esas almak zorundayız.' İnşallah bu milletin çocukları daha şehit olmayacak, bu milletin çocukları ölmeyecek." dedi.

Birlik ve Güçlü Türkiye Vurgusu

"İstiklal ruhumuzu tam manasıyla demokratik standartları yüksek bir Türkiye'yi inşa ederek daha güçlü bir hale getireceğiz. Direniş mirasımızı kalkınma ile taçlandıracağız. Bağımsızlık idealimizi, özgürlüklerimizi artırarak taçlandıracağız ve bütün bunların üzerinde birleşen güçlü bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Güçlü olmanın ilk şartı da iç cepheyi tahkim etmek, özgürlüklere, milli egemenliğe sahip çıkmak ama birlik ve beraberliğimizi tahkim etmektir. Biz bir oldukça, beraber oldukça, bu ülkenin sırtını yere getirecek hiçbir güç yoktur."Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını minnetle ve şükranla yad etti. "Onların mücadelesi olmasaydı biz bugün burada oturuyor olmayacaktık, TBMM burada, egemen bir Türkiye'nin sesi olarak var olmayacaktı." dedi. Hep beraber geçmişten getirdiğimiz bu ruha sahip çıkacaklarını, ülkemizi daha ileriye taşıyacaklarını ve birlik içinde yolumuza devam edeceklerini ifade etti.

Tören Notları

TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'a Trabzon'un İstiklal Madalyası Beratı ile İstiklal Madalyası verildi.

Törene TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Trabzon milletvekilleri ve il protokolü, şehit aileleri ile gaziler ve yakınları katıldı.

Kurtulmuş, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, İstiklal Madalyası'nın Trabzon'a hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.



