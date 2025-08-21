AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi

Anayasa Mahkemesi, kamu görevlisinin idareye verdiği dilekçede kullandığı ifadeler nedeniyle disiplin cezasına çarptırılmasını ifade özgürlüğünün ihlali saydı. Karar, 21 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Memurlar.Net
21 Ağustos 2025 09:25
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi

Çeşme'de uzman jandarma olarak görev yapan başvurucu, amiri olduğu personele yönelik hukuksuz bulduğu bir uygulamayı dilekçeyle üst makamlara şikayet etmişti. Dilekçedeki bazı ifadeler gerekçe gösterilerek hakkında disiplin soruşturması açıldı ve altı ay kısa süreli durdurma cezası verildi.

Dilekçe nedeniyle disiplin cezası

Başvurucunun, "ne idüğü belirsiz bir insan tacirinin beyanı" ve "Türk askerine yakışmadığını düşünüyorum" gibi ifadeleri, amirleri eleştirmek şeklinde değerlendirilerek 7068 sayılı Kanun uyarınca cezalandırıldı. İlk derece mahkemesi işlemi iptal etse de Bölge İdare Mahkemesi cezayı kesin olarak onadı.

AYM: Kanunilik ve demokratik toplum şartı sağlanmadı

Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemenin daha önce iptal edildiğini hatırlatarak, müdahalenin "kanunilik" şartını taşımadığını vurguladı. Ayrıca kamu görevlilerinin ifade özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırılamayacağını belirten Mahkeme, cezanın "zorunlu toplumsal bir ihtiyaca" da karşılık gelmediğini ifade etti.

Yeniden yargılama ve tazminat

AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi. Karar uyarınca İzmir Bölge İdare Mahkemesi ve İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde yeniden yargılama yapılacak. Ayrıca başvurucuya 30 bin 487 TL yargılama giderinin ödenmesine hükmedildi.

Kararı görmek için tıklayınız.

