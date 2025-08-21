MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Telekom arasında gerçekleştirilen işbirliği sayesinde, öğretmenler ve Bakanlık personeli uygun fiyatlı tarifelerden yararlanabilecek. Öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla başlatılan "ÖğretmenİZ-Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası" kapsamında, eğitim camiasına özel iletişim avantajları sunulmaya başlandı.

Kampanya Kapsamında Sunulan Avantajlar

5 GB'den 50 GB'ye kadar farklı internet paketleri

500 dakikadan 2 bin dakikaya kadar konuşma süresi

1000 SMS içeren uygun fiyatlı tarifeler

Tarifeler, aylık 180 liradan başlayan fiyatlarla sunulacak

Kampanyadan yararlanan öğretmenler ve personel, tarifelerini aşım ücreti olmadan kullanabilecek. İnternet, dakika veya SMS hakları tükendiğinde ise ek paketlerle hizmetlerini sürdürebilecekler.

Ekstra Sağlanan Hizmetler

"Tarifem Yurt Dışında" servisi ile 1. bölge ülkelerinde ilk 3 gün ücretsiz kullanım

servisi ile 1. bölge ülkelerinde ilk 3 gün ücretsiz kullanım WhatsApp üzerinden sınırsız mesajlaşma ve dosya gönderimlerinde ücretsiz kullanım

12 ay Muud üyeliği

e-dergi aboneliği

ArayanıBil servisi gibi avantajlar

Öğretmenler ve Bakanlık personeli, bir yakınlarını referans göstererek kampanya avantajlarından onların da faydalanmasını sağlayabilecek.

MEB'in ülkenin geleceği için çalışan öğretmenlere duyduğu şükranı ifade etmek üzere başlatılan "ÖğretmenİZ-Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası", sürekli geliştirilen ve yenileri eklenen işbirlikleriyle devam edecek.



