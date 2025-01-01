Eğitim uçağı tarlaya çakıldı: 1 yaralı

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada olaya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

Alınan bilgiye göre, Isparta'daki özel bir havacılık akademisine ait eğitim uçağı Isparta'dan havalandıktan sonra Uşak'a gitti. Uşak'tan Denizli Çardak Havalimanı'na yönelen uçak, Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde araziye zorunlu iniş yaptı.

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