Özel okul fiyatlarına ne kadar zam gelecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, özel okullarda fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için yeni düzenlemeler getirildi. Yönetmelik, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kademe Başlangıçlarına Sıkı Denetim

Yeni düzenlemeye göre, okulların kademe başlangıçları için belirlediği öğrenim ücretlerinde fahiş artış yapılamayacak. Bu adımla, özel okulların yeni kayıt dönemlerinde belirledikleri yüksek fiyatların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Zam Oranı Formülü

Özel okulların gelecek yıl yapabileceği en yüksek zam oranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği formüle göre hesaplanıyor. Formüle göre, 12 aylık ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına 5 puan eklenerek zam oranı belirleniyor. Bu hesaplama sonucunda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında özel okullarda ara kademelerde en fazla %54,8 zam yapılabilecek.

Kıyafet ve Etüt Ücretlerine Yeni Formül

Yönetmelikte, yemek ve servis ücretlerine yönelik bir düzenleme yapılmazken, diğer hizmet kalemlerine ilişkin sınırlamalar getirildi. Pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi hizmetlerin ücretlerine, 12 aylık ÜFE ve TÜFE'nin yarısının 5 puan azı kadar zam yapılabilecek. Bu düzenlemeye göre, bu kalemlerdeki zam oranı en fazla %49,8 olacak.

Yeni düzenleme, özel okullardaki fiyat artışlarını daha öngörülebilir hale getirirken, velilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.