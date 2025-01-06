Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor
Benzinin litre fiyatına bu gece 1 lira 27 kuruş zam yapılacak. Zammın ardından benzinin litre fiyatı 45 TL'yi aşacak.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, zamlı fiyatlar pazartesi gecesi yürürlüğe girecek ve 7 Ocak Salı günü itibarıyla sürücüler yeni tarifeden yakıt alacak.
Son açıklanan zam oranı, benzinin litre fiyatına 1 lira 27 kuruş olarak yansıyacak.
İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 6 Ocak 2025 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin fiyatı: 44.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.75 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin fiyatı: 43.88 TL
Motorin litre fiyatı: 44.65 TL
LPG litre fiyatı: 25.87 TL
Ankara akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 44.44 TL
Motorin litre fiyatı: 45.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.42 TL
İzmir akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 44.89 TL
Motorin litre fiyatı: 45.79 TL
LPG litre fiyatı: 26.32 TL