Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yapmamız gereken en ivedi konu

FETÖ'ye bilgi sızdıran 4 polis 21 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak
FETÖ'ye bilgi sızdıran 4 polis 21 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak
Ali Yalçın: Yüzde 11,54'lük zammı kabul etmiyoruz!
Ali Yalçın: Yüzde 11,54'lük zammı kabul etmiyoruz!
Bakan Işıkhan: En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltiliyor
Bakan Işıkhan: En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltiliyor
Devlet hastanesinde skandal! Sağlık memuru röntgenci çıktı
Devlet hastanesinde skandal! Sağlık memuru röntgenci çıktı
İmralı sonrası görüşme turu: CHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi
İmralı sonrası görüşme turu: CHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi
Sosyal medya akımlarına dikkat! Gençlerin hayatı tehlikede
Sosyal medya akımlarına dikkat! Gençlerin hayatı tehlikede
GİB her sorgulama işleminden para alacak
GİB her sorgulama işleminden para alacak
IBAN'a para göndermek artık daha pahalı! EFT ücretlerine rekor zam
IBAN'a para göndermek artık daha pahalı! EFT ücretlerine rekor zam
Sahte diploma operasyonu: 161 şüpheliye gözaltı kararı
Sahte diploma operasyonu: 161 şüpheliye gözaltı kararı
Benzinden sonra: Motorine de zam geliyor
Benzinden sonra: Motorine de zam geliyor
1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? Konut kredilerinde dikkat çeken düşüş
1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? Konut kredilerinde dikkat çeken düşüş
17 ilde 'GÜRZ-36' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı
17 ilde 'GÜRZ-36' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı
Doğalgaz bağlantı ücretlerine zam yapıldı
Doğalgaz bağlantı ücretlerine zam yapıldı
Aile hekimliğinde kolay dönem! Sıra bekleme derdi sona eriyor
Aile hekimliğinde kolay dönem! Sıra bekleme derdi sona eriyor
Benzine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Benzine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Enflasyona nasıl dur denilecek? Reel sektör beklentiye göre zam yapıyor
Enflasyona nasıl dur denilecek? Reel sektör beklentiye göre zam yapıyor
Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atama
Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atama
Sitelerde aidat dönemi başladı: Genel Kurullara katılım önemli
Sitelerde aidat dönemi başladı: Genel Kurullara katılım önemli
KDK'dan kuryelerin güvenliği ve sosyal hakları için tavsiye
KDK'dan kuryelerin güvenliği ve sosyal hakları için tavsiye
Fabrika gibi okul! 1,6 milyon lira ciro yaptı, 408 bin lira vergi ödedi
Fabrika gibi okul! 1,6 milyon lira ciro yaptı, 408 bin lira vergi ödedi
MİT, 98 yıldır Türkiye'nin güvenliği için görevde
MİT, 98 yıldır Türkiye'nin güvenliği için görevde
MB: Tüketici enflasyonundaki yavaşlama sürüyor
MB: Tüketici enflasyonundaki yavaşlama sürüyor
Erdoğan: Fahiş fiyat uygulayanları boykot edin
Erdoğan: Fahiş fiyat uygulayanları boykot edin
Türk lirasının değeri 4 yılın zirvesinde
Türk lirasının değeri 4 yılın zirvesinde
Emekli maaşlarında artış ve yasal düzenleme gündemde
Emekli maaşlarında artış ve yasal düzenleme gündemde
CİMER'e başvuru suç örgütlerini çökerttirdi
CİMER'e başvuru suç örgütlerini çökerttirdi
AK Parti-DEM görüşmesi... AK Parti: Samimi ve olumlu bir görüşme gerçekleşti
AK Parti-DEM görüşmesi... AK Parti: Samimi ve olumlu bir görüşme gerçekleşti
Önder Kahveci: Memura yüzde 11 kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptılar
Önder Kahveci: Memura yüzde 11 kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptılar
Yeni yılın ilk listesi: Çikolatada cinsel ilaç maddesi çıktı
Yeni yılın ilk listesi: Çikolatada cinsel ilaç maddesi çıktı
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yapmamız gereken en ivedi konu

Marmara Denizi'nde yeniden görülmeye başlanan müsilaja ilişkin önemli uyarılarda bulunan uzmanlar, "Yapmamız gereken en ivedi konu, Marmara Denizi'ne en düşük miktarda azotlu ve fosforlu suları vermemiz gerekiyor" uyarısında bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 13:49, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:21
Yazdır
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yapmamız gereken en ivedi konu

Marmara Denizi'nde yeniden görülmeye başlanan müsilaja ilişkin önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Çakmakcı, "Yapmamız gereken en ivedi konu, ön arıtma tesislerini ileri biyolojik atık arıtma su tesislerine, biyolojik arıtma tesislerini de ileri biyolojik atık su arıtma tesislerine dönüştürmek" dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çakmakcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından kente kazandırılan Başiskele Kullar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Çakmakcı, tesiste yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"MARMARA DENİZİ'NE DEŞARJ EDİLEN ATIK SULARIN YÜZDE 53'ÜNÜN ÖN ARITMADAN KAYNAKLI"

İncelemelerinin ardından açıklamalar yapan Prof. Dr. Mehmet Çakmakcı, Marmara Denizi'nde 2021'de görülen müsilajın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 22 maddelik eylem planı hazırlandığını ve birçok maddede gelişme kaydedildiğini vurguladı. Prof. Dr. Mehmet Çakmakcı, "Gelişme kaydedilemeyen en önemli maddelerden biri, Marmara Denizi'nde azot ve fosfor yükünü azaltacak noktasal kaynaklarda ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurulması konusunda oldu. Aslında o 22 maddelik eylem planında, Marmara Denizi'ne deşarj edilen atık suların yüzde 53'ünün ön arıtmadan kaynaklı olduğu, yani azot ve fosfor giderinin olmadığı tesislerden kaynaklı olduğu da bir nevi belirtilmiş oldu. Şuanda Marmara Denizi'ne yüzde 53 ön arıtma, yüzde 42 biyolojik arıtma ve yüzde 5'de sadece biyolojik arıtmadan geçen sular verilmektedir. Bu eylem planının maddelerinde şu da belirtilmişti: '2024 yılı sonu itibariyle tüm tesislerimiz ileri biyolojik atık su arıtma tesislerine dönüştürülecektir. Bu konuda Bakanlığımız hem teknik hem de maddi destek sağlayacaktır' ama 3 yıllık periyoda baktığımızda çok ciddi bir gelişme kaydetmediğimizi görmekteyiz" dedi.

"BİZİM İÇİN ÇOK CİDDİ BİR RİSK KONUSUDUR"

Halk arasında "deniz salyası" olarak bilinen müsilajın, denizdeki biyolojik üretimin ilk basamağını oluşturan bitkisel planktonların (fitoplankton) çevresel faktörlerle aşırı çoğalmasıyla oluştuğunu kaydeden Prof. Dr. Mehmet Çakmakcı, "Baktığımızda yapışkan ve şeffaf bir sıvı görürüz ama bunlar deniz tabanında canlı yaşamını da sıfıra indirmektedir. Tamamen tahrip etmektedir. Bizim için çok ciddi bir risk konusudur" diye konuştu.

"MARMARA DENİZİ'NE EN DÜŞÜK MİKTARDA AZOTLU VE FOSFORLU SULARI VERMEMİZ GEREKİYOR"

Çakmakcı, müsilaj oluşumuna karşı alınabilecek önlemlere ilişkin de bilgilendirmelerde bulunarak, "Müsilaj oluşumuna karşı müdahale edebileceğimiz 3 faktör var. Birincisi deniz suyunun sıcaklığının değişimi (artırılması), ikincisi su kütlelerinin durağanlığı, üçüncüsü de azot ve fosfor yükünün azaltılmasıdır. Biz burada azot ve fosfor yükünün azaltmak için öncelikli olarak noktasal kaynaklarımızı, evsel su arıtma tesislerimizi, endüstriyel su arıtma tesislerimizi ileri biyolojik su arıtma tesisine dönüştürerek bunları gidermeyi sağlamalıyız. Böylelikle Marmara Denizi'ne en düşük miktarda azotlu ve fosforlu suları vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BU TESİSLERİN SAYISINI ARTIRMALIYIZ"

22 maddelik eylem planında suların geri kazanımına da dikkat çekildiğinin altını çizen Prof. Dr. Mehmet Çakmakcı, "Bugün yaptığımız teknik incelemelerde Başiskele Kullar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni gördük. Tesisin son kademesinde 17 bin metreküp/gün kapasiteli bir geri kazanım ünitesi olduğunu gördük. 17 bin metreküp/gün suyun bir kısmı peyzaj ve endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. Sulara ikinci kez kullanım hakkı tanıyan böyle tesislerin sayısını artırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber