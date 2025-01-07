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Rize'de 2 PTT çalışanını öldüren zanlı yakalandı

Rize'de iki PTT çalışanını silahla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçan zanlı yakalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de PTT çalışanlarına yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden çalışanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek," Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz. PTT camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 23:55, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 00:00
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Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo birimine gelen kişi, çalışanlardan Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt'a silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar hayatını kaybetti.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, saat 17.03 sularında PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen elim bir olayda, usulsüz işlem yapılmasını talep eden bir kişi ile görevli personel arasında yaşanan tartışma sonucu iki personelin silahla vurularak ağır yaralandığı ifade edildi.

İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı personeller Selim Okumuş, Ömer Bayazıt hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir. Saldırganın kimliği güvenlik güçlerince tespit edilmiş olup, kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerimizce çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatmıştır. Hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz."

Polis ekiplerinin çalışması sonucu zanlı V.K, Camiönü Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, Rize Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Bakan Uraloğlu'ndan PTT çalışanları için taziye mesajı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uraloğlu, Rize'de PTT çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda iki çalışanın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendiklerini belirtti.

Uraloğlu, "Bu hain saldırıda hayatını kaybeden değerli çalışanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz. PTT camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

PTT AŞ sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Şirketimiz bu hain saldırının yakından takipçisi olacaktır. Saldırıda hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm PTT camiamıza sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Tunç: Adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rize'deki silahlı saldırı olayına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rize'de PTT Başmüdürlüğü çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden PTT çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırıyla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

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