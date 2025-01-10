Bem-Bir-Sen 30 yaşında

Yerel yönetim hizmet kolunda 1994 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2006 yılından itibaren Genel Yetkili Sendika unvanını taşıyan BEM-BİR-SEN, 30. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Genel Başkan Levent Uslu, bu anlamlı gün nedeniyle yayımladığı mesajda, emeği geçen tüm üyeleri ve yöneticileri minnetle andı.

Uslu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, hak, emek ve mücadele diyerek çıktığımız yolculukta 30 yılı geride bırakmanın onurunu yaşıyoruz. Medeniyet değerlerimizi esas alarak davamıza gönül veren, emeğin hakkı için gece gündüz çalışan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal eden kurucularımızı ve başkanlarımızı rahmetle anıyor, sendikal mücadelemizin her aşamasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

BEM-BİR-SEN'in yerel yönetim hizmet kolunda en güçlü ve etkili sendika olarak zirveye çıkmasının altında üyelerinin samimiyeti ve aidiyeti olduğunu belirten Uslu, "Kardeşlik ruhuyla mücadelemize devam edeceğiz. Sendikal zeminde hak ve özgürlükleri artırmak, adil gelir dağılımını sağlamak ve milletimizin hizmetinde olmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Genel Başkanımız

Levent Uslu'nun

BEM-BİR-SEN'imizin

kuruluş yıldönümü mesajı;



"Mücadelenin Destanını yazan ve Başarının Sırrına ermiş olan sizlerle daha büyük destanlar yazacağımızın inancı ve heyecanıyla yeni yaşımızı kutluyorum."#1994den2025e#BüyükveHaklıMücadele pic.twitter.com/11FHgdwu1F BEM-BİR-SEN (@Bem_Bir_Sen) January 10, 2025

Küresel Sorunlara Duyarlılık ve Kararlılık

Uslu, BEM-BİR-SEN'in sadece yerel değil, küresel düzeyde de mazlumların yanında durduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve Doğu Türkistan'daki soykırıma karşı sessiz kalmadık, kalmayacağız. Yeryüzünde zulüm bitene kadar sahada olmaya devam edeceğiz."

Sendikanın 2025 yılı hedeflerine de değinen Uslu, "Bu yıl da emeğimizin karşılığını almak, sorunları çözmek ve güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında, BEM-BİR-SEN'i yarım asra doğru taşıyacağız" diyerek sendikanın geleceğe dair güçlü bir vizyon çizdi.

30 yıllık mücadelesini "emeğin destanı" olarak nitelendiren BEM-BİR-SEN, yerel yönetim çalışanlarının haklarını savunma kararlılığını sürdürüyor. Yıldönümü kutlamalarının sendika üyeleri arasında dayanışmayı artırması ve birlik ruhunu güçlendirmesi bekleniyor.