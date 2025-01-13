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250'den fazla kuşa ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda yangın

Kayseri'de 250'den fazla kuşa ev sahipliği yapan ve "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı'nda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 21:38, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 22:19
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250'den fazla kuşa ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda yangın

Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan Sultan Sazlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ovaçiftlik Mahallesi ve Sindelhöyük Mahallesi sınırlarında yükselen alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Çıkan yangın dron ile havadan da görüntülenirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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