İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
İstanbul'da, son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 12:36, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:47
İstanbul'da son 72 saatte 65 kişi sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 19'u yaşamını yitirdi.
Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 43 hastanın tedavisi devam ediyor.