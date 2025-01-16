Altının gramı 3 bin 71 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 3 bin 74 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 3 bin 71 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 70 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre 0,2 azalışla 2 bin 692 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan çekirdek enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle son bir ayın zirvesine çıktıktan sonra, Orta Doğu'dan gelen ateşkes haberlerinin etkisiyle şu sıralarda negatif bir seyir izliyor.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarında dikkatle izlediği çekirdek enflasyondaki yavaşlama, Bankanın faiz indirimlerinde beklenildiği kadar katı olmayabileceği beklentilerini canlandırdı.

Bu gelişmelerle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentiler yeniden güçlenirken, bankanın yüzde 52 ihtimalle ilk faiz indirimine mayısta gideceği fiyatlanıyor.

Öte yandan, Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, Filistin halkı ve direniş gruplarının, İsrail'in saldırılarını durdurması, Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve esir değişimi yapılması için onurlu bir anlaşma dayatmayı başardığını duyurdu.

İslami Cihad'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Bugün halkımız ve direnişi, efsanevi kararlılıkları ve cesur, yiğit savaşçıları nedeniyle, saldırıları durdurmak ve (İsrail'in) geri çekilmesini sağlamak ve onurlu bir esir değişimi gerçekleştirmek için onurlu bir anlaşmayı dayattı." ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump da Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin destek, 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.