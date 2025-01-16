Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?

Türkiye'de doğalgaz ve elektrikte hane halkı ve ticarethaneler devlet tarafından destekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar faturalardaki sübvansiyon oranının yüzde 60 olduğunu açıklamıştı. Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre; 1000 liralık doğalgaz ve elektrik faturasının 600 lirasını devlet ödüyor.

Bu kapsamda elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni uygulamaya gidilmişti. Yeni düzenlemede fatura desteği devam edecek ancak yüksek tüketim yapanlar için sübvansiyon kaldırılacak ve maliyetler olduğu gibi faturaya yansıtılacak. Şubat itibarıyla 417 kilowat saatin, yani 1050 liranın üzerindeki elektrlik faturasına gerçek maliyet yansıtılacak.

Doğalgaz için de benzer bir uygulama söz konusu olacak. Bakan Bayraktar, "Doğalgaz biraz daha komplike. Ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" açıklaması yapmıştı.

Doğalgaza ve elektriğe zam gelecek mi?

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, hadiseye farklı bir açıdan yaklaştı. Devletin 2024 yılında artan doğalgaz fiyatlarını yansıtmamak için enerji şirketlerinin 280 milyar lira zararını karşıladığını söyledi.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Kara, 2025'te de bu rakamın en az 400 milyar lira olacağını ifade etti.

X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda Hakan Kara, "Bir noktadan sonra elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam kaçınılmaz görünüyor" değerlendirmesi yaptı.