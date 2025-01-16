Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası
Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası
MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı
MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
MEB, öğretmene şiddet davasına müdahil oldu; sanık 8 yıl 6 ay ceza aldı
MEB, öğretmene şiddet davasına müdahil oldu; sanık 8 yıl 6 ay ceza aldı
Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti
Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti
316 bin öğretmen, uzman ve başöğretmen unvanı aldı
316 bin öğretmen, uzman ve başöğretmen unvanı aldı
Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Özel okullarda 'ders kitabı' ücretleri kaldırıldı
Özel okullarda 'ders kitabı' ücretleri kaldırıldı
En düşük emekli aylığının artırılması yasalaşıyor
En düşük emekli aylığının artırılması yasalaşıyor
ABB'den yeni yılda 3.5 milyarlık satış!
ABB'den yeni yılda 3.5 milyarlık satış!
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
Motorine zam geldi: Fiyatlar pompaya yansıdı
Motorine zam geldi: Fiyatlar pompaya yansıdı
Sakarya'daki gaz gücümüzü artırdı
Sakarya'daki gaz gücümüzü artırdı
'Kadına şiddet' araştırma sonuçları yayımlandı
'Kadına şiddet' araştırma sonuçları yayımlandı
Mahkemeden emsal karar: Eski eşiyle görüşen koca tazminat ödeyecek
Mahkemeden emsal karar: Eski eşiyle görüşen koca tazminat ödeyecek
2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
En düşük emekli aylığı teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
En düşük emekli aylığı teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandı
İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandı
Bakan Işıkhan, İmamoğlu ile görüştü: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak
Bakan Işıkhan, İmamoğlu ile görüştü: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak
Bakan Fidan açıkladı: Halep Başkonsolosluğu açılıyor
Bakan Fidan açıkladı: Halep Başkonsolosluğu açılıyor
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Bakanlık açıkladı: Bütçe açığı rekor kırdı!
Bakanlık açıkladı: Bütçe açığı rekor kırdı!
Konut kredilerinde 2025 umudu: Faizler yüzde 2,5'in altını görebilir
Konut kredilerinde 2025 umudu: Faizler yüzde 2,5'in altını görebilir
Bakan Işıkhan paylaştı: İSG hizmetlerinde küçük işletmelere kolaylık
Bakan Işıkhan paylaştı: İSG hizmetlerinde küçük işletmelere kolaylık
Bakan Tekin: Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok
Bakan Tekin: Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok
İkinci el araç fiyatları yüzde 30 düşebilir!
İkinci el araç fiyatları yüzde 30 düşebilir!
Bakanlık harekete geçti: Ünlü çamaşır suyu marketlerden toplatılıyor
Bakanlık harekete geçti: Ünlü çamaşır suyu marketlerden toplatılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon hedefinde kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon hedefinde kararlıyız
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, 2025 yılında devletin artan doğalgaz fiyatlarını yansıtmamak için enerji şirketlerinin 280 milyar liralık zararını kapattığını belirtti. Prof. Dr. Kara'ya göre; doğalgaz fiyatları böyle giderse 2025'te bu rakam en az 400 milyar lirayı bulacak. Hakan Kara bu tabloda "Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam kaçınılmaz görünüyor" değerlendirmesi yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 10:29, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:33
Yazdır
Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?

Türkiye'de doğalgaz ve elektrikte hane halkı ve ticarethaneler devlet tarafından destekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar faturalardaki sübvansiyon oranının yüzde 60 olduğunu açıklamıştı. Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre; 1000 liralık doğalgaz ve elektrik faturasının 600 lirasını devlet ödüyor.

Bu kapsamda elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni uygulamaya gidilmişti. Yeni düzenlemede fatura desteği devam edecek ancak yüksek tüketim yapanlar için sübvansiyon kaldırılacak ve maliyetler olduğu gibi faturaya yansıtılacak. Şubat itibarıyla 417 kilowat saatin, yani 1050 liranın üzerindeki elektrlik faturasına gerçek maliyet yansıtılacak.

Doğalgaz için de benzer bir uygulama söz konusu olacak. Bakan Bayraktar, "Doğalgaz biraz daha komplike. Ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" açıklaması yapmıştı.

Doğalgaza ve elektriğe zam gelecek mi?

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, hadiseye farklı bir açıdan yaklaştı. Devletin 2024 yılında artan doğalgaz fiyatlarını yansıtmamak için enerji şirketlerinin 280 milyar lira zararını karşıladığını söyledi.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Kara, 2025'te de bu rakamın en az 400 milyar lira olacağını ifade etti.

X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda Hakan Kara, "Bir noktadan sonra elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam kaçınılmaz görünüyor" değerlendirmesi yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber