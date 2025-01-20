DEM Parti'nin İmralı başvurusu bugün
DEM Parti, ikinci İmralı görüşmesi için bugün (pazartesi) Adalet Bakanlığı'na başvuracağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 07:48, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 07:49
Partiden yapılan yazılı açıklamada, başvurunun ardından kısa süre içinde ikinci ziyaretin gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi. İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı'ya ikinci kez giderek, siyasi partilerin mesajını teröristbaşı Öcalan'a iletecek. Görüşme sonrası DEM Parti'nin ikinci bir tura çıkması bekleniyor. Ahmet Türk'ün ise İmralı'ya gidecek heyette yer almayacağı bildirildi.