Dolar/TL 35,59 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğilimde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 35,5650'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09,10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,5880'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 36,6670'ten, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 43,4510'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 109,1 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD'de Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ekonomi ve ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin destek, 110 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.