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Ahmet Özer hakkında yeniden tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan da tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 23:32, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 23:54
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Ahmet Özer hakkında yeniden tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi alındı. Daha önce "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturmada tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özer, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan da tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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