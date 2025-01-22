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DEM heyeti ikinci kez İmralı'ya gitti

İkinci kez İmralı Adası'na giden DEM Parti heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 14:05, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:07
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DEM heyeti ikinci kez İmralı'ya gitti

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

Bakanlığın onayının ardından bugün İmralı Adası'na giden heyet, teröristbaşı Öcalan ile ikinci kez görüşme yapıyor.

Heyette bir önceki görüşmede de yer alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan bulunuyor.

DEM Parti'den yapılan açıklamada da, İmralı heyetinin bugün yeniden İmralı Adası'na gideceği belirtilerek, "Görüşme heyeti bir önceki heyetle aynıdır." denilmişti.

Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından heyetten yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

İLK GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA: "UMUT VERİCİ"

En son 28 Aralık 2024'te İmralı'ya giden heyet, görüşmenin ardından 7 siyasi parti ile görüşme gerçekleştirmişti.

Heyet daha sonra tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüşmüştü.

Ziyaretlerin ardından yazılı açıklama yapan heyet görüşmeleri ''umut verici'' olduğunu açıklayıp ''Çözüm için ortak irade'' olduğunu söylemişti.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım 2024 tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

9 Aralık 2024'te Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun." ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.

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