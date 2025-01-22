Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Gıda Komitesi toplandı
Gıda Komitesi toplandı
Bolu Belediyesi yanan otele 'yönetmeliğe uygun' belgesi vermiş
Bolu Belediyesi yanan otele 'yönetmeliğe uygun' belgesi vermiş
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Altında tarihi rekor
Altında tarihi rekor
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
En fazla konut nerede satıldı?
En fazla konut nerede satıldı?
2025-YDS/1 başvuruları başladı
2025-YDS/1 başvuruları başladı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
Gözler yarın açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler yarın açıklanacak 'faiz' kararında
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
KOBi'ler istihdamın dörtte üçünü sırtlıyor
KOBi'ler istihdamın dörtte üçünü sırtlıyor
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Mobil bankacılık dolandırıcılığı! Saniyeler içerisinde 1 milyon TL borçlandı
Mobil bankacılık dolandırıcılığı! Saniyeler içerisinde 1 milyon TL borçlandı
'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'
'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'
Özel okula yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
Özel okula yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
RTÜK'ten kayak merkezindeki yangınla ilgili yayıncılara 'hassasiyet' vurgusu
RTÜK'ten kayak merkezindeki yangınla ilgili yayıncılara 'hassasiyet' vurgusu
ÖHO'ların indirimli yolcu taşımama kararı sonrası: EGO'dan açıklama
ÖHO'ların indirimli yolcu taşımama kararı sonrası: EGO'dan açıklama
Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış ve sıcaklık artışı
Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış ve sıcaklık artışı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bolu Belediyesi yanan otele 'yönetmeliğe uygun' belgesi vermiş

Bolu Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü'nün 2 Ocak 2025 tarihinde Kartalkaya'da yanan otelin restoranına "yangın yeterlilik belgesi" verdiği ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 14:19, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:34
Yazdır
Bolu Belediyesi yanan otele 'yönetmeliğe uygun' belgesi vermiş

Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünce Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 24 Aralık 2024 tarihli başvurusuna cevaben hazırlanan "Yangın önleme ve korunma" konulu belgede, ilgili firmanın Kartalkaya mevkisinde açmak istediği 70 metrekare kapalı alan restoranın yangın güvenliği yönünden incelemelerinin tamamlandığı belirtildi.

Grand Kartal Otel'de açılmak istenen 70 metrekarelik kafe restoran için yapılan başvuru üzerine Bolu Belediyesi tarafından hazırlanan belge ortaya çıktı. 2 Ocak 2025 tarihli belgede "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur" ifadeleri yer aldı.

Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, Grand Kartal Otel'de açılmak istenen 70 metrekarelik kafe restoran için 24 Aralık 2024 tarihinde başvuru yaptı. Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü tarafından başvuruya yanıt olarak hazırlanan "Yangın önleme ve korunma" başlıklı belgede, firmanın Kartalkaya bölgesinde açmayı planladığı 70 metrekarelik kapalı alan restorana ilişkin yangın güvenliği denetimlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Belgede, iş yerinde 6 kilogramlık kuru kimyevi tozlu bir yangın söndürme cihazı, kaçak akım rölesi ve acil aydınlatma sisteminin bulunduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca iş yerinde LPG gibi parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulundurulmaması gerektiği belirtildi. "Ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir" ifadeleri de vurgulandı.

"Yönetmeliğe uygun olduğu kararı verildi"

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzasını taşıyan ve "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygunluk onayı verilen 2 Ocak tarihli belgede şu bilgilere yer verildi:

"9 Temmuz 2015 tarihli 29411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'in 9'uncu kısım 1'inci bölüm 'Yangın Güvenliği Sorumluluğu' altında belirtilen 124'üncü maddesinde, 'Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip ve yöneticiler sorumludur.' 125'inci maddesinde ise 'Yangın güvenliğinin sorumlusunun belirlenmesi' ibareleri yer almaktadır. Belirtilen maddeler gereği işlem tesis edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim."

İşte konuya ilişkin o belge

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber