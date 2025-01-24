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SGK'dan dul maaşı kararı: Artık erkekler de alabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dul maaşıyla ilgili yeni düzenlemeyi duyurdu. Daha önce yalnızca kadınların yararlanabildiği dul maaşı hakkı, yeni uygulama ile erkeklere de tanındı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 14:36, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 14:37
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SGK'dan dul maaşı kararı: Artık erkekler de alabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul maaşlarıyla ilgili düzenlemeye gitti. Daha önce yalnızca kadınların yararlanabildiği dul maaşı hakkı, yeni uygulama ile erkeklere de tanındı. SGK söz konusu düzenlemeyle sosyal güvenceye erişimde cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dul maaşı almak isteyen erkekler, gerekli belgelerle birlikte en yakın SGK müdürlüğüne başvurarak başvuru sürecine dahil olabilecek. Başvuru sırasında, vefat eden eşin sigortalılık durumu ve diğer kişisel bilgiler detaylı şekilde incelenecek.

Düzenlemenin ardından başvuru şartları ve maaş miktarları da gündeme geldi. Dul maaşı alabilmek için, vefat eden eşin en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor (SSK için 5 yıl ve 900 gün). Bu koşulu sağlayan kişiler, dul maaşı için başvurabilir. Yaş sınırı aranmasa da, bazı ek sosyal haklar için yaş kısıtlaması olabileceği unutulmamalıdır. Bu şartlar, vefat eden eşin sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısına göre değişiklik gösterebilir.

Nasıl hesaplanır?

Dul maaşı, vefat eden eşin maaşı ve sigortalılık durumu dikkate alınarak belirlenir. Genellikle, eşin maaşının belirli bir yüzdesi dul eşe ödenir. Örneğin, çalışan bir erkeğin eşi vefat ettiğinde dul kadın eş, eşinin maaşının yüzde 50'sini alır. Maaş hesaplamasında, eşin hangi sigorta statüsünde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) çalıştığı da etkilidir. Ayrıca, sigortalının prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi de maaş miktarını etkileyen faktörlerdendir.

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