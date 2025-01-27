Talisca, 94 numaralı Fenerbahçe formasını giydi
Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, İstanbul'a geldi.
Ara transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, 3. transferini hücum oyuncusu
Talisca ile gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme sağladığı
Talisca'nın transferi konusunda akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla oyuncu
ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Talisca, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini
ilerletmek üzere İstanbul'a geldi.
30 yaşındaki futbolcu, Riyad'dan kalkan özel uçakla saat 21.00 sıralarında
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden giriş yaptı. Başarılı oyuncuyu
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşıladı. Talisca, pasaport işlemlerinden
sonra havalimanında 94 numaralı Çubuklu formayı giyerken, eşi ve çocuklarıyla
birlikte kapıdan çıkış yaptı. Brezilyalı futbolcu havalimanına gelen taraftarları
selamladıktan sonra üçlü çektirdi, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek
alandan ayrıldı. Talisca'nın yarın sağlık kontrolünden geçerek sarı-lacivertlilere
resmi imzayı atması bekleniyor.
Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 10'u Suudi Arabistan Pro Lig, 5'i AFC Şampiyonlar Ligi, ikişer kez de Kral Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 19 maçta görev yaptı ve 8 gollük katkı sağladı.