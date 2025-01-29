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Altının gramı 3 bin 174 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 174 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 10:25, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:26
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Altının gramı 3 bin 174 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 3 bin 176 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 3 bin 174 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 750 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 760 dolardan işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korurken, ABD'nin ticaret konusunda atacağı adımların ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişelerinin güçlü kalmasına neden oluyor. Söz konusu endişelerin gölgesinde Fed'in bugünkü kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Borsa güne yükselişle başladı

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 3 faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Bununla birlikte bugün Fed'in açıklayacağı faiz kararı öncesinde, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,52 seviyesine gerilerken, dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 107,8 seviyesinden güne başladı.

Analistler, altın talebinin yüksek olduğu Çin piyasalarının bahar tatili (Çin yeni yılı) nedeniyle kapalı olacağını belirtti.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararının yanı sıra mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin destek, 2 bin 780 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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