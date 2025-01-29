19 yaşındaki genç, öz annesini pompalı tüfekle katletti!

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine girdikleri evin mutfak kısmında S.E.'yi göğsünden tüfekle vurulmuş halde yerde yaralı buldu. Aramada 1 de kartuş ele geçirdi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.E. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Motosikletle kaçan H.H.B. ve O.K. ise saat 01.00 sıralarında olay yerinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

OĞLUNUN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

H.H.B.'nin ifadesinde, babasından 10 yıl önce boşanan annesi S.E.'nin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. H.H.B. ve O.K.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

H.H.B.'nin araziye attığını söylediği pompalı tüfeğin bulunması için çalışma başlatıldı.