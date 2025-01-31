Ekrem İmamoğlu ifade verdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 4 farklı soruşturma kapsamında ifade verdi. İfadesi yaklaşık 2 saat sürdü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 10:09, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:52
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi, bazı soruşturmalarda görevli bilirkişileri hedef göstererek yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüste bulunduğu iddialarına ilişkin iki ayrı soruşturma kapsamında adliyeye çağırıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
Ekrem İmamoğlu hakkındaki 4 farklı soruşturma kapsamında ifade verdi. İfadesi yaklaşık 2 saat sürdü.