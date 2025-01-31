Ekrem İmamoğlu ifade verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu , İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi, bazı soruşturmalarda görevli bilirkişileri hedef göstererek yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüste bulunduğu iddialarına ilişkin iki ayrı soruşturma kapsamında adliyeye çağırıldı.

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