Türk-İş: Açlık ve yoksulluk sınırları arttı

Türk-İş'in son araştırmasına göre , açlık Ocak ayında asgari ücreti geçti.

Ankara'da Açlık Sınırı ve Asgari Ücret

Araştırmaya göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı, kamuoyunda bilinen adıyla açlık sınırı , 22 bin 131 TL olarak kaydedildi. Böylece açlık sınırı, 22 bin 104 TL olan asgari ücreti ilk aydan geçmiş oldu.

Yoksulluk Sınırı ve Diğer Harcamalar

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı , 72 bin 88,14 TL'ye ulaştı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 28 bin 756 TL 'ye yükseldi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,49 oranında gerçekleşti.

12 aylık değişim oranı yüzde 46,09 oldu.

Yıllık ortalama da yüzde 60,30 olarak hesaplandı.