Dolar/TL 35,93 seviyesinden işlem görüyor

Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi
Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde
Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde
26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklama
26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklama
Işıkhan: Sigortalı işçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı
Işıkhan: Sigortalı işçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı
MSB'den ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
MSB'den ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Otomotiv ihracatı yıla hızla başladı
Otomotiv ihracatı yıla hızla başladı
Naci Görür 6 Şubat'ın yıldönümünde uyardı... Bu işin şakası yok!
Naci Görür 6 Şubat'ın yıldönümünde uyardı... Bu işin şakası yok!
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Eğitimde yeni dönem: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayları başlıyor
Eğitimde yeni dönem: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayları başlıyor
En kısa ay belki Şubat'tı ama tarihin en uzun acısını yazdı
En kısa ay belki Şubat'tı ama tarihin en uzun acısını yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
MGM açıkladı: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?
MGM açıkladı: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?
Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 21'e yükseldi
Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 21'e yükseldi
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD duyurdu
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD duyurdu
Elektriğe iki şehirde dev yatırım
Elektriğe iki şehirde dev yatırım
Hazır giyimde küresel marka çıkarma zamanı
Hazır giyimde küresel marka çıkarma zamanı
Eğitime kar engeli! İşte tatil olan iller
Eğitime kar engeli! İşte tatil olan iller
Bakan Kurum: Evi olmayan kiracımız kalmayacak
Bakan Kurum: Evi olmayan kiracımız kalmayacak
MEB'den depremin yaşandığı 11 ilde eğitim seferberliği
MEB'den depremin yaşandığı 11 ilde eğitim seferberliği
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçiş Genelgesini güncelledi
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçiş Genelgesini güncelledi
Türkiye'de 'Teknik Üniversiteler Birliği' kuruldu
Türkiye'de 'Teknik Üniversiteler Birliği' kuruldu
'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'
'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'
Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş
Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş
İmamoğlu'na yeni iddianame: Siyasi yasak talep edildi
İmamoğlu'na yeni iddianame: Siyasi yasak talep edildi
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
2025 YKS başvuruları ne zaman?
2025 YKS başvuruları ne zaman?
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL 35,93 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,9300 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 09:58, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 12:33
Yazdır
Dolar/TL 35,93 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 35,9070'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,9300 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 37,4250'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 44,8560'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 107,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin azalması, varlık fiyatlarında etkili oluyor. Dünya ekonomisi enflasyon-resesyon ikilemi arasında yol alırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün verdiği röportajda, Trump yönetiminin, 2017'de başlatılan vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesini istediğini söyledi. Bessent, "Enflasyonu düşüreceğiz, düzenlemeleri azaltacağız ve vergi indirimi yapacağız. Hedef bunların kalıcı hale getirilmesi." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesinin yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber