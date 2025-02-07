Dolar/TL 35,98 seviyesinden işlem görüyor

Bugün yurt içinde enflasyon raporu, yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalması varlık fiyatlamalarında etkili olurken, gözler bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 107,8 seviyesinde.

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