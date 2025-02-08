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Dilencilerden pes dedirten yeni numara

İstanbul Esenyurt'ta simit tezgahı ile dolaşan bir kişi, bayılma numarası ile çevredeki vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalıştı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 17:41, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 17:46
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Dilencilerden pes dedirten yeni numara

Dilencilerin yeni oyunu: Bayılma numarasıyla duygu sömürüsü

Esenyurt'ta simit tezgahı ile dolaşan bir şahıs, bayılma numarası ile çevredeki vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalıştı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Esenyurt'ta çeşitli noktaları kendine mesken edinen simit tepsisi ile dolaşan bir şahıs, bir anda kendini yere atarak bayılma numarası yaptı.

Duygu sömürüsü yapan şahıs, kendini bir anda yere atarken tepsisinde taşıdığı simitler yere saçıldı. Bayılma numarası yapan şahsın o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, simit tepsisiyle dolaşan şahsın, kendini yere attığı ve yere düşmesiyle kriz geçiriyormuş gibi hareketler yaptığı anlar yer aldı. Öte yandan şahsın numara yaptığını anlayan bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Birçok sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülere çok sayıda sosyal medya kullanıcısından yorum geldi.

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