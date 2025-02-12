DEM Partili Bakırhan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu

Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi." ifadeleri kullanıldı.

DEM Partiden yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

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