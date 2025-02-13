Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Bakan Şimşek: Cari açık azalıyor, ekonomik istikrar güçleniyor
Bakan Şimşek: Cari açık azalıyor, ekonomik istikrar güçleniyor
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Diyanet, Kur'an eğitim merkezlerine öğretmen alacak
Diyanet, Kur'an eğitim merkezlerine öğretmen alacak
TÜSİAD'ın yargı eleştirilerine Bakan Tunç ve Ömer Çelik'ten yanıt
TÜSİAD'ın yargı eleştirilerine Bakan Tunç ve Ömer Çelik'ten yanıt
2025-MSÜ: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-MSÜ: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
2025-Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
Erdoğan: Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, ebediyen öyle kalacaktır
Erdoğan: Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, ebediyen öyle kalacaktır
Bakanlık: Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz
Bakanlık: Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz
1000 aile sağlığı merkezi açılacak
1000 aile sağlığı merkezi açılacak
Suriye sınırında çatışmada bir askerimiz şehit düştü
Suriye sınırında çatışmada bir askerimiz şehit düştü
Elektrik Faturalarında Yeni Düzenleme Detayları
Elektrik Faturalarında Yeni Düzenleme Detayları
MSB: Meteor füzesi için çalışmalar sürüyor
MSB: Meteor füzesi için çalışmalar sürüyor
Ankara'da toplu ulaşıma zam
Ankara'da toplu ulaşıma zam
400 bin km'yi aşan otomobiller: İşte ilk 10 model
400 bin km'yi aşan otomobiller: İşte ilk 10 model
Bayram ikramiyesi nasıl hesaplanacak?
Bayram ikramiyesi nasıl hesaplanacak?
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Özel öğretim kurumlarına yeni düzenleme getirildi
Özel öğretim kurumlarına yeni düzenleme getirildi
Yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor
Yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor
Dondurulmuş Ürünlerle Evde Fast Food Dönemi
Dondurulmuş Ürünlerle Evde Fast Food Dönemi
Türkmenistan Doğal Gazı Türkiye'ye Geliyor
Türkmenistan Doğal Gazı Türkiye'ye Geliyor
Emek Pazarı ile emeklilere fahiş fiyatlara karşı çözüm
Emek Pazarı ile emeklilere fahiş fiyatlara karşı çözüm
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Ege Denizi sallanmaya devam ediyor
Ege Denizi sallanmaya devam ediyor
KVKK'dan Uyarı: Kasada telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz!
KVKK'dan Uyarı: Kasada telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz!
Otomobilde '0 km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
Otomobilde '0 km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Emeklilere bayram ikramiyesine zam EKK'de ele alınacak
Emeklilere bayram ikramiyesine zam EKK'de ele alınacak
Ön raporda önemli tespitler: Kartalkaya'daki faciada sorumluluk kimde?
Ön raporda önemli tespitler: Kartalkaya'daki faciada sorumluluk kimde?
Savunma Sanayinde yeni başarı! Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı yapılıyor
Savunma Sanayinde yeni başarı! Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı yapılıyor
Sağlık Bakanlığı 81 ilde denetime çıkıyor
Sağlık Bakanlığı 81 ilde denetime çıkıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kazanarak 9.908,83 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 13:20, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 13:21
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 129,26 puan ve yüzde 1,32 artışla 9.908,83 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 54,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi ise yüzde 2 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,97 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında karışık seyir izlenirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı aralıkta 4 milyar 650 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 466 milyon dolarlık fazla oluştu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ÜFE başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber