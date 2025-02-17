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Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Konya'daki Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Müjdat Yeşildal, Bestami Serdar E. tarafından tabancayla vuruldu. Saldırgan, olayın ardından intihar girişiminde bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 15:39, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 16:05
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Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Olayın Detayları


  • Edinilen bilgilere göre, Bestami Serdar E. adlı şahıs, fakülte binasında Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Müjdat Yeşildal'a tabancayla ateş açtı.
  • Saldırgan, olay sonrası intihar girişiminde bulundu.


Olay Yeri ve Müdahale

Silah sesleri üzerine fakültedeki akademisyenler ve öğrenciler panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yeşildal ve saldırgan Bestami Serdar E., Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının nedenine dair araştırmalar sürüyor.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Üniversite yönetimi ve yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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