Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Olayın Detayları





Edinilen bilgilere göre, Bestami Serdar E. adlı şahıs, fakülte binasında Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Müjdat Yeşildal'a tabancayla ateş açtı.

adlı şahıs, fakülte binasında Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi tabancayla ateş açtı. Saldırgan, olay sonrası intihar girişiminde bulundu.





Olay Yeri ve Müdahale

Silah sesleri üzerine fakültedeki akademisyenler ve öğrenciler panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yeşildal ve saldırgan Bestami Serdar E., Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının nedenine dair araştırmalar sürüyor.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Üniversite yönetimi ve yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.