AK Parti'de Yönetimde Büyük Değişim Bekleniyor

AK Parti'de 8. Olağan Kongre hazırlıkları hızla devam ediyor. İlçe ve il kongrelerini tamamlayan AK Parti, kongre için son düzlüğe girdi. Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de yoğun bir mesai yapıyor. Erdoğan, partisinin yeni kadroları için listeler üzerinde çalışıyor.

AK Parti'de Yüzde 50'nin Üzerinde Değişim Bekleniyor

İl ve ilçe başkanlıklarında büyük ölçüde değişime giden AK Parti, pazar günkü kongrede parti yönetiminde yüzde 50'nin üzerinde değişim bekliyor. AK Parti'deki genel başkan yardımcılıklarına Türk devletleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek için Türk Devletleri/Dünyası İle İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı eklenecek.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Kadroları

İlçelerde yüzde 60-65

İl başkanlıklarında ise yüzde 75 değişime giden AK Parti'de pazar günü yedek üyelerle birlikte 100 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kadroları belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta yaptığı grup toplantısında teşkilatta yapılan değişime dikkat çekerek değişim sinyali verdi. Partinin yönetiminde de yüzde 50'nin üzerinde değişim olması bekleniyor.

20 Genel Başkan Yardımcılığı

Edinilen bilgilere göre kongrede tüzükte mini değişikliklerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Bu çerçevede AK Parti'de bulunan genel başkan yardımcılıklarına bir yenisi daha ekleniyor. Türk Devletleri/Dünyası İle İlişkiler Genel Başkan Başkan Yardımcılığının kurulmasıyla birlikte partide genel başkan yardımcılığı sayısı genel başkan da dahil olmak üzere 20'ye çıkacak.

Türk Devletleri ile İş Birliği

Son yıllarda Türk devletleri arasındaki bağı güçlendiren adımlar atıldı. Türk Devletleri/Dünyası ile İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı, Türk devletleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek için çalışmalar yapacak.