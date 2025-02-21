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İstanbul ve Yalova'da hafta sonu kurslarına ara verildi

İstanbul ve Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu faaliyet gösteren bilim sanat merkezi, tüm kurslar ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 16:56, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 18:08
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İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat'ta bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kurslarının sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kenti etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğinin öngörüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."

Yalova

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kar yağışının Yalova genelinde 24 Şubat Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günlerinde faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezi, il geneli destekleme ve yetiştirme kursları, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurslar, Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm kurslarda ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

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