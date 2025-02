Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan "e-portfolyo" ibaresi "öğrenci gelişim" şeklinde, (v) bendinde yer alan "ile" ibaresi "hariç olmak üzere" şeklinde, (ıı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (kk) bendi yürürlükten kaldırılmış, (öö) bendinde yer alan "e-Portfolyo" ibaresi "Öğrenci gelişim dosyası" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"ıı) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul: Her yıl merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul Bakanlık tespit komisyonunca uygun görülerek Bakan onayı ile belirlenen, Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu kapsamında yayımlanan okul/program/alanları,"

"aaa) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul il değerlendirme komisyonu: Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okulların adaylık süreçlerini incelemek ve değerlendirmek için oluşturulan komisyonu,

bbb) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul il teklif komisyonu: Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak aday okulların listesini oluşturarak Bakanlığın ilgili birimine gönderen komisyonu,

ccc) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul Bakanlık tespit komisyonu: Valiliklerce merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınması teklif edilen okulların uygun olanlarını tespit ederek Bakan onayına sunmak üzere ilgili genel müdürlüklerce kurulan komisyonları,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda bölge okulu, ihtisas okulu, sektör içi ve sektöre entegre okul olarak belirlenebilir. Sektöre entegre okullarda hazırlık, 9 uncu ve 10 uncu sınıflarını diğer okullarda tamamlayan öğrencilere nakil veya geçiş yoluyla 11 inci sınıftan itibaren eğitim verilebilir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, engelli öğretmenler, özel eğitim ihtiyacı olan çocuğu bulunanlar, süt izni kullananlar, fiziki şartlar ve pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur. Bu bağlamda; engelli öğretmenlerin, hukuken bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan öğretmenlerin ve 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak haftalık ders programı, gün ve saatleri okulun genel işleyişini bozmayacak şekilde hazırlanır."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 20/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 20/B maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 20/B- (1) Okul/program/alanın merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınması için ilgili genel müdürlüklerce, EK-6'da yer alan formda belirtilen ön koşul ve kriterleri sağlaması gerekir.

(2) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul teklifleri ve onay süreci aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Başvurular aralık ayı içerisinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılır.

b) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul il değerlendirme komisyonu tarafından birinci fıkraya göre hazırlanan EK-6'da yer alan Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okul Değerlendirme Formuna göre değerlendirme yapılır.

c) EK-6'da yer alan form ve ekleri ocak ayı sonuna kadar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul il teklif komisyonuna sunulur. Değerlendirme raporları ve ekleri talep edilmesi halinde Bakanlığa gönderilmek üzere il milli eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilir.

ç) Aday okullar, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul il teklif komisyonu marifetiyle değerlendirilir, EK-6'da yer alan form şubat ayının sonuna kadar Bakanlığın ilgili birimine gönderilir.

d) Aday okulun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe oluşturulan merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul Bakanlık tespit komisyonu, aday okullara dair mütalaalarını mart ayının sonuna kadar tamamlar. Komisyon, tekliflerini nisan ayı sonuna kadar Bakan onayına sunar. Onaylanan okullar en geç mayıs ayı sonuna kadar ilgili valiliğe bildirilir.

(3) Komisyonların kuruluş ve görevleri aşağıdaki şekildedir:

a) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul il değerlendirme komisyonu; valilik onayıyla il milli eğitim müdürünün görevlendireceği okulun bağlı bulunduğu birimi temsilen il müdür yardımcısı/şube müdürü ile iki eğitim müfettişinden oluşur. Komisyon, aday okulları EK-6'da yer alan formdaki kriterlere göre inceleyerek değerlendirme raporunu hazırlar.

b) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul il teklif komisyonu; milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında, il milli eğitim müdürü, eğitim müfettişleri başkanı, aday okulun bağlı bulunduğu bölümden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü, il milli eğitim müdürlüğünde görevli bir şube müdüründen oluşur. İhtiyaç duyulması halinde eğitim kurumunun müdürü bilgisine başvurulmak üzere toplantıya davet edilir. Komisyon, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınmak üzere il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince ildeki okul sayısı, çağ nüfusu ve coğrafi şartları dikkate alınarak teklifleri inceler ve değerlendirir.

c) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul Bakanlık tespit komisyonu; Bakan yardımcısının başkanlığında genel müdür, genel müdür yardımcısı ve iki daire başkanından oluşur. Sekretaryası ilgili genel müdürlükçe yürütülür. İhtiyaç duyulması halinde eğitim kurumunun bağlı olduğu il milli eğitim müdürü bilgisine başvurulmak üzere toplantıya davet edilir. Komisyon, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınmak üzere belirlenen okullara yönelik tekliflerini Bakan onayına sunar.

(4) Bünyesinde ortaokul bulunan merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların ortaokul kısmına öğrenci alımı, okul yönetimince yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre de yapılabilir.

(5) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara; atanan öğretmen ve görevlendirilen yöneticiler, Milli Eğitim Akademisinde Bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılırlar.

(6) İzleme ve değerlendirme faaliyetleri ile merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamından çıkarma iş ve işlemleri aşağıdaki şekildedir:

a) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar yıllık olarak izleme ve değerlendirmeye tabi tutulur.

b) İzleme ve değerlendirme faaliyetleri, EK-6'da yer alan formdaki kriterler esas alınarak ilgili genel müdürlüğün izleme ve değerlendirme daire başkanlığı koordinesinde il milli eğitim müdürlüklerinde kurulan merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul il teklif komisyonu ile eş güdüm içerisinde yürütülür.

c) İzleme ve değerlendirme raporu il milli eğitim müdürlüklerince hazırlanarak mayıs ayı sonuna kadar okulun bağlı bulunduğu genel müdürlüğe ve okula gönderilir.

ç) Yapılan izleme ve değerlendirme sonucunda gerekli başarıyı gösteremeyen okullar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamından çıkarılır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(8) Yetenek sınavıyla öğrenci alan güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzunda belirtilen takvime göre asıl ve yedekten merkezi yerleştirmeler tamamlandığında, ilgili alan/temaya ait sınıf/şube açılabilmesi için kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısının sınıf tekrar edenler dahil en az 10 olması gerekir. Ancak ders yılı başladıktan sonra öğrenci sayısının çeşitli nedenlerle azalması halinde mevcut öğrenciler mezun oluncaya kadar eğitime devam edilir. Kayıt hakkı kazandığı halde sınıf/şube açılamaması nedeniyle kesin kayıt yaptıramayan öğrenciler, istemeleri halinde;

a) Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt olamadığı alan/temanın bulunduğu aynı türden farklı okul/okullara,

b) Güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin dışındaki diğer türlerdeki okullara,

il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirilir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile (g) bendinin (9) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (g) bendine "tercihe bağlı olarak öğrenci alan" ibaresinden sonra gelmek üzere "okullar ile yetenek sınavıyla öğrenci alan aynı türden" ibaresi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş, aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkraları ile sekizinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"a) Komisyon; nakil ve yerleştirmeleri, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde yapar. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi ve/veya Kılavuzu hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara yerleşemeyen öğrencileri, aynı merkez ilçe/ilçedeki diğer ortaöğretim kayıt alanlarındaki boş kontenjanı bulunan okullara tercihe ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak yerleştirir. Bu kapsamda yerleştiği okula devam etmek istemeyen öğrencileri, veli dilekçesini alarak açık öğretim liselerine geçiş işlemleri için yönlendirir.

b) Yurtdışından gelen ve denkliği yapılan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullar ile geldiği okul türüne uygun yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara 39 uncu maddeye göre kontenjanları da dikkate alarak dengeli bir şekilde, merkezi sınav puanı bulunanların ise 27 nci maddede yer alan hükümlere göre yerleştirme ve nakil işlemlerini yürütür."

"9) Milli sporcu ile Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı sporcu,"

"ç) Yetenek sınavıyla öğrenci alan güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde 21 inci madde kapsamında kayıt hakkı kazandığı halde sınıf/şube açılamaması nedeniyle kesin kayıt yaptıramayan öğrencilerin eylül ayının ikinci haftasının sonu itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmelerini sağlar. Bu öğrencilerin aynı türden farklı okul/okullara, varsa merkezi sınavda alınan taban puan şartları göz önünde bulundurularak kontenjan şartı aranmaksızın; yerel yerleştirmeyle öğrenci alan diğer türlerdeki okullara, OBP puanı dikkate alınarak kontenjan şartı aranmaksızın dengeli bir şekilde yerleştirmelerini yapar.

d) Özel program uygulayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin nakil ve geçişlerine yönelik iş ve işlemlerini ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapar.

e) 37 nci maddenin üçüncü fıkrasının (f) bendi kapsamında mesleki eğitim merkezine nakil ve geçiş yapan öğrencilerden herhangi bir nedenle naklen geldikleri okula geri dönmek isteyenlerin, naklen geldikleri okulun/programın 9 uncu sınıfına en geç ekim ayının sonuna kadar nakil ve geçişlerini yapar."

"(6) Komisyon; temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile yerleşen öğrenciler de dahil olmak üzere; öğrencinin veya velisinin can güvenliği, doğal afet, velinin kamu görevine ilk kez atanması ve/veya kamu görevi nedeniyle iller arası zorunlu yer değişikliği yapması halinde bu durumunu belgelendirmesi kaydıyla kontenjan şartı aranmaksızın, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullar ile yetenek sınavıyla öğrenci alan aynı türden okullara dengeli bir şekilde; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencilerin ise öncelikle aynı türden merkezi sınav puanıyla yerleşebileceği okula, aynı türden okula yerleşememesi durumunda puanının yeterli olduğu okula, yine yerleşememesi durumunda ise öğrencinin puanına en yakın taban puanı bulunan okula nakil ve geçiş işlemlerini yapar.

(7) Komisyon; temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile yerleşen öğrenciler de dahil olmak üzere; Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar" listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporunda belirtilen uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla kontenjan şartı aranmaksızın, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullar ile yetenek sınavıyla öğrenci alan aynı türden okullara dengeli bir şekilde; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencilerin ise öncelikle aynı türden merkezi sınav puanıyla yerleşebileceği okula, aynı türden okula yerleşememesi durumunda puanının yeterli olduğu okula, yine yerleşememesi durumunda ise öğrencinin puanına en yakın taban puanı bulunan okula nakil ve geçiş işlemlerini yapar."

"b) Ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullar ile yetenek sınavıyla öğrenci alan aynı türden okullara dengeli bir şekilde,"

"(9) Komisyon, bölge okulları ve sektöre entegre okullara 11 inci sınıf seviyesinden nakil olacak öğrencilerin nakil işlemlerini Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapar."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflar ile bölge okulu ve sektöre entegre okulların 11 inci sınıf seviyesine her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fiziki imkan ve donanımı dikkate alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul/program/alanlar ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30'dur. Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programlarında, çok programlı Anadolu liselerinde, mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısının 34 olması esastır. Ancak öğrenci kayıt alanındaki öğrenci sayısının yoğunluğu ve zorunlu hallerde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak bu sayı 40'a kadar artırılabilir.

c) 9 uncu sınıflara her yıl açılacak şube sayısının; spor liselerinde beş, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alan için iki olması esastır. Okulun fiziki imkanlarına bağlı olarak ilgili genel müdürlüğün onayıyla şube sayısı artırılabilir. Takım sporları ve spor dalları dikkate alınarak kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı kontenjan oluşturulması esastır. Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde farklı temalar uygulanması durumunda bu temalara yönelik ayrı kontenjan belirlenir."

"a) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflar ile bölge okulu ve sektöre entegre okulların 11 inci sınıf seviyesine alınacak öğrenci sayısıyla açılacak şube sayısı, her yıl Bakanlıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince de onaylanarak Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen kontenjan ile tercih, yerleştirme ve kayıt işlemlerine ilişkin açıklamalar kılavuzda ilan edilir. Kılavuz yayımlandıktan sonra kontenjanlarda değişiklik yapılamaz."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Mesleki Açık Öğretim Lisesi yüz yüze eğitim uygulamalarında öğrenci grup sayısıyla bir grupta yer alacak öğrenci sayısı 22/10/2024 tarihli ve 32700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Değişim programları ve bu kapsamdaki öğrencilerin kayıt ve nakilleri

MADDE 28- (1) Kültürlerarası öğrenci değişim programlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Türkiye'den yurt dışına gidecek öğrenciler, ortaöğretim süresi boyunca, bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek şartıyla eğitim, konaklama, ulaşım ve benzeri tüm sorumlulukları velisine ait olmak üzere eğitim amaçlı olarak yurt dışına çıkabilirler.

b) Öğrencilerin, taleplerini kayıtlı bulunduğu okula gerekçeleri ve belgeleriyle birlikte yurt dışına çıkış tarihinden en az bir ay önce bildirmesi gerekir.

c) Öğrencinin bilgileri, yurt dışına çıkış tarihten itibaren beş iş günü içinde okul müdürlüğünce e-okulda ilgili bölüme işlenir.

ç) Öğrencilerin yurt dışına gidiş ve dönüş durumlarına yönelik okul/ilçe/il milli eğitim müdürlüğünce izleme ve değerlendirme işlemleri yapılır.

(2) Kültürler arası öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışında öğrenim görmek için okuldan ayrılan öğrencilerin kayıtları okullarında saklı tutulur ve bunların durumları boş kontenjan olarak değerlendirilmez, yerlerine naklen öğrenci alınmaz. Bu öğrenciler yurda döndüklerinde yurt dışına çıktıklarında bulundukları sınıf seviyesinin bir üst sınıfına devam ederler. Bu kapsamda yurt dışında alınan öğrenim belgeleri, 9/7/2024 tarihli ve 32597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilerek öğrenci başarısına yansıtılır. 12 nci sınıfta yurt dışına çıkarak eğitimini tamamlayıp gelen öğrenciler için düzenlenen denklik belgesine dayalı olarak kayıtlı olduğu okul müdürlüğünce ortaöğretim diploması düzenlenir.

(3) Kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde Bakanlıkça uygun görülerek Türkiye'ye gelenler belirlenen okullara misafir öğrenci olarak kabul edilirler. Bu öğrencilere öğrenim süresini kapsayan öğrenim durum belgesi düzenlenir.

(4) Ülke içindeki ortaöğretim kurumları arasında öğrenci değişim programlarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan kılavuzla belirlenir."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Birinci dereceden yakınını kaybeden öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40, üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi, yatarak tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır. Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık sürelerini dolduran ve öğrenim hakkı bulunanlar ilgili eğitim ve öğretim yılında derslere ve işletmede mesleki eğitime devam edemez, sınavlara giremez, teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgesi alamaz ve istemeleri halinde bu öğrencilerin kayıtları mesleki eğitim merkezi diploma programına aktarılır. Bu öğrenciler istemeleri halinde bir sonraki eğitim ve öğretim yılında önceki okulunda ayrıldıkları sınıf seviyesinden eğitimlerine devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez. Devamsızlık süresini aşan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinin varsa işletmeyle olan sözleşmeleri fesih edilerek sigorta çıkışları yapılır ve durumları yazılı olarak yasal temsilcisine ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için kendisine de bildirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirilir. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (f) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"2) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan Anadolu imam hatip liselerine; diğer okul türlerinden 9 uncu sınıfta birinci dönem sonuna kadar sürekli, 9 uncu sınıfın ikinci dönemi ve 10 uncu sınıflarda meslek derslerinden sorumlu olarak, 11 inci sınıflarda ise ağustos ayı sonuna kadar alt sınıflara ait meslek derslerinden sorumlu olarak veya ağustos ayı sonuna kadar başvurmak şartıyla, bir yıl öğrenim hakkını kullanmamış sayılarak alt sınıflara ait meslek derslerinden bir eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılacak eğitimden başarılı olmak kaydıyla,"

"2) Anadolu imam hatip liselerine diğer okul türlerinden 9 uncu sınıfta birinci dönem sonuna kadar sürekli, 9 uncu sınıfın ikinci dönemi ve 10 uncu sınıflarda meslek derslerinden sorumlu olarak, 11 inci sınıflarda ise ağustos ayı sonuna kadar alt sınıflara ait meslek derslerinden sorumlu olarak veya ağustos ayı sonuna kadar başvurmak şartıyla, bir yıl öğrenim hakkını kullanmamış sayılarak alt sınıflara ait meslek derslerinden bir eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılacak eğitimden başarılı olmak kaydıyla,"

"Bu kapsamda nakil veya geçiş yapan öğrenciler, herhangi bir nedenle naklen geldikleri okula geri dönmek istediklerinde, devamsızlık ve kontenjan durumu dikkate alınmaksızın, naklen geldikleri okulun/programın 9 uncu sınıfına en geç ekim ayının sonuna kadar nakil ve geçiş yapabilir."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "alan/bölüm" ibaresi "alan/tema/bölüm" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan "son haftasında yapılacak" ibaresinden sonra gelmek üzere "sınıf seviyesine uygun" ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinde herhangi bir temadan farklı bir temaya geçiş yapılabilmesi için boş kontenjan olmasına bağlı olarak, öğrencinin okuduğu temanın 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak sınıf seviyesine uygun ve temaya özel yetenek sınavı ile temaya ait alan derslerinden sorumlu olarak geçiş yapılabilir. Bu tarihten sonra farklı temalar arasında geçiş yapılmaz."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "kredi" ibaresi "dersler" şeklinde, aynı fıkranın (b) bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim liselerinde aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilir, rehberlik ve puanla değerlendirilmeyen ders saatleri ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde olup açık öğretim liselerinin haftalık ders çizelgelerinde olmayan dersler hariç tutularak ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılır. Mesleki eğitim merkezine nakillerde başarısız olunan ders sayısına bakılmaz."

"j) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için veya tercih yaptığı halde ya da herhangi bir nedenle örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olan,"

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin yedinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(9) Birden fazla kurumun bulunduğu yerleşim merkezlerinde yapılacak beceri sınavları, milli eğitim müdürlüğünün planlaması doğrultusunda uygun bulunacak bir kurumda yapılabilir. Bu durumda sınav sonuçları sınavın yapıldığı kurum tarafından ilgililerin kayıtlı olduğu merkez müdürlüğüne bildirilir."

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin dördüncü, sekizinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkanlardan daha etkili bir şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır."

"(8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri öğrencilerin proje, sosyal sorumluluk ve diğer çalışmalarının bağlantılı olduğu kulüp öğretmenlerinin de görüşü alınarak ilgili alan zümresinin kararlarıyla belirlenir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin ünite/tema/öğrenme alanına bağlı olarak becerilerini gösterebileceği performans görevleri ile okuryazarlık becerileri ve kitap okumaları, derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir ve öğrencilere duyurulur."

"(10) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımına dair bilgiler ile sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalara öğrenci gelişim dosyasında yer verilir."

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya özel eğitim ihtiyaçları nedeniyle bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler resmi ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır. Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya özel eğitim ihtiyaçlarının beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir. Rapora göre beden eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve uygun etkinliklere; bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir."

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"e) Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinden yapılacak sorumluluk sınavları yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılır. Yazılı sınav için ayrı, uygulama sınavları için ayrı komisyon kurulur. Komisyonların aynı üyelerden oluşturulması esastır. Yazılı sınav ve uygulama sınavları, sorumluluk sınavları dönemi içinde farklı günlerde de yapılabilir."

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Ders başarısızlığı nedeniyle okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden daha önce sınıf tekrar edenler bir, sınıf tekrar etmemiş olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Ustalık sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınır. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılır."

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "meslek lisesi" ibaresi "mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "e-Okul" ibaresi "e-Okul/e-Mesem" şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (h) bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"h) Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması durumunda yenisi düzenlenmez. Bu durumda öğrenim durum belgesi düzenlenir. Ancak, kişisel bilgilerin yargı kararıyla değişmesi, ad ve soyadların mahkeme kararı aranmaksızın nüfus müdürlüklerince bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilmesi durumunda 2008 yılı ve sonrasında e-Okul/e-Mesem sistemi üzerinden verilen diplomalar için yeniden diploma düzenlenir."

"(4) Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan ve hazırlık sınıfını okumadan öğrenimlerini tamamlayanların diplomalarındaki "öğrenim süresi" bölümü 4 yıl, hazırlık sınıfını okuyan veya hazırlık sınıfını okuduktan sonra hazırlık sınıfı bulunmayan bir okula nakil veya geçiş yapan öğrencilerin öğrenimlerini tamamladıklarında diplomalarındaki "öğrenim süresi" bölümü ise "Hazırlık + 4 Yıl" olarak doldurulur."

"(6) 23 üncü maddede sayılan istisnai durumlar hariç olmak üzere; yabancı uyruklu öğrencilerden denklik ile ülkemizde öğrenim görmek isteyenler, ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptırıp aynı okulda ders kesimine kadar öğrenim görmeleri halinde diploma almaya hak kazanırlar."

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 70/A maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ve beşinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Mesleki eğitim merkezi programı öğrencilerinden kalfalık beceri sınavında başarılı olan ve başarısız dersi bulunmayanlara Kalfalık Belgesi, kalfalardan programlarında öngörülen teorik ve pratik eğitim süresi sonunda yapılan ustalık beceri sınavında başarılı olan ve başarısız dersi bulunmayanlara Ustalık Belgesi düzenlenir.

(2) Ustalık/işyeri açma belgesine, dört yıllık mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu diplomasına veya en az ön lisans diplomasına sahip olanlar, okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kursuna katılabilirler. İş pedagojisi kursu uzaktan eğitim yolu ile de düzenlenebilir ve sınavları e-Sınav şeklinde yapılabilir. Kursu başarı ile tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi verilir. Usta öğreticilik belgesi; ustalık/işyeri açma belgesi, dört yıllık mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu diploması veya en az ön lisans diploması ile birlikte kullanılır.

(3) Belgeler dijital ortamda oluşturulur ve belge güvenliğini sağlamak için dijital doğrulama araçları bulunur."

"c) Belgeler, sınavların bitiş tarihini izleyen 20 iş günü içinde dijital ortamda oluşturulur ve e-Devlet sistemine aktarılır.

ç) Okullar tarafından fiziki belge basımı yapılmaz. Ancak kişiler belgelerini e-Devlet sisteminden yazdırabilirler.

d) Belge alanların listesi, kişisel veriler korunarak her sınav döneminden sonra milli eğitim müdürlüğü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliğine teslim edilir."

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) 69 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (h) bendi, 71 inci maddenin birinci fıkrası ile 71/A maddesinin üçüncü fıkrasına göre aldıkları diploma, işyeri açma, sertifika veya öğrenim durum belgesini kaybedenlere bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durum belgesi verilir. Belgesini ikinci defa talep edenlere bu belge verilmez. Ancak durumları yazıyla ilgili kurum veya kuruluşa bildirilir."

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e-Okul/e-Mesem sistemine kayıtlı diploma ve belgelerle ilgili düzeltmeler sistem üzerinden okul müdürlüğünce yapılır."

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "etkili ve verimli" ibaresi "daha etkili" şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan ", müdür başyardımcısı" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (m) bendinde yer alan "e-Portfolyo" ibaresi "öğrenci gelişim dosyası" şeklinde ve aynı fıkranın (ç), (d), (f), (ğ), (i), (k), (ö) ve (ş) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Eğitim ve öğretim çalışmalarını daha etkili bir hale getirmek ve geliştirmek, sorunlara çözüm üretmek amacıyla dört yıllık okul gelişim planı hazırlar, kurul, komisyon ve ekipleri oluşturur. Öğretim programlarında yer alan okul temelli planlamalara yönelik ders zümrelerinin karara bağladığı faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alır. Toplantılarda alınan kararları onaylar, uygulamaya koyar, izleme ve değerlendirmesini yapar, gerektiğinde bağlı bulunduğu birime bildirir. Okul gelişim planı doğrultusunda yılsonu kurum değerlendirme raporunu hazırlar.

d) Öğretmenlerin performanslarını artırmak amacıyla sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerini, her öğretim yılında en az bir defa izler, değerlendirir ve mesleki gelişimlerine yönelik rehberlikte bulunur. Yapılacak izleme, değerlendirme ve rehberliğe yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."

"f) Eğitim kurumunun sürekli gelişim göstermesi, eğitim ve öğretimin kalitesinin yükselmesi için çaba gösterir, bu amaçlar doğrultusunda tüm kaynakların daha etkili kullanılmasını sağlar."

"ğ) Okulun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü tedbiri alır. Personelin performans yönetimi ve disiplin işleriyle öğrenci ödül ve disiplin işlerini yürütür."

"i) Öğrencilerin askerlik ertelemesine ilişkin iş ve işlemlerinin 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu hükümlerine göre yürütülmesini sağlar."

"k) Öğretim programlarının amaçlarına uygun yürütülmesini sağlar ve öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımdan gelişimine yönelik çalışmalar yapar. Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar."

"ö) İzinli veya görevli olduğu durumlarda bir müdür yardımcısının müdür vekili olarak görevlendirilmesini milli eğitim müdürlüğüne teklif eder."

"ş) Harcama yetkilisi olarak, müdür yardımcılarından birini 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirir."

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve müdür başyardımcısına" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Müdür yardımcısının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müdürün izinli veya görevli olduğu durumlarda müdüre vekalet eder.

b) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna başkanlık eder.

c) Öğrenci devam ve devamsızlıklarıyla ilgili çalışmaları yürütür, devamsızlık yapan öğrencilerin velileriyle iletişim sağlar ve gerektiğinde rehber öğretmenle işbirliği yapar.

ç) Derslerin öğretmenlere dağıtımıyla ilgili programları hazırlar ve müdürün onayına sunar.

d) Müdür yardımcıları, öğretmen ve öğrencilerin nöbet çizelgelerini hazırlayarak müdürün onayına sunar ve nöbet görevlerini kontrol eder.

e) Aylık, ücret ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını sağlar.

f) Müdürün harcama yetkilisi olduğu durumlarda, görevlendirildiğinde gerçekleştirme görevlisi görevini yürütür.

g) Personelin göreve başlama, görevden ayrılma, izin, hastalık ve diğer devam-devamsızlık durumlarını takip eder. Bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür ve müdürü bilgilendirir.

ğ) Görevlendirildiğinde, muayene-kabul komisyonu ile sayım kuruluna başkanlık eder, bu konulardaki işlemleri mevzuatına göre yürütür.

h) Görevlendirildiğinde, taşınır kayıt veya taşınır kontrol yetkilisi görevini yürütür.

ı) Her türlü tebligat işlemini mevzuatına uygun olarak gerçekleştirir, adli ve idari yargı ile ilgili işlemleri yürütür.

i) Pansiyonla ilgili iş ve işlemlerden; uhdesinde yer alanları yürütür, diğer iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlar.

j) Okulda kullanılan belge, defter, çizelge ve formlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür ve gerekli olanları imzalar.

k) Görevlendirildiğinde, ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan kurul, komisyon ve ekiplere katılır, başkanlık eder ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

l) Kendisine verilen nöbet görevini yürütür, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdüre iletir.

m) Sorumluluğuna verilen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri müdürle işbirliği içinde yürütür.

n) Elektronik ortamda veri tabanı üzerinden bilgi alış verişiyle ilgili işlemleri yürütür.

o) Mezunların izlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütür.

ö) Öğrencilerin; ortaöğretim süresince sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalara, hayat boyu öğrenme kapsamında oluşturulan uzaktan veya yüz yüze eğitim içerikli modüllere, ulusal/uluslararası projelere katılımlarına ve elde ettikleri başarılara dair bilgilerinin, öğrenci gelişim dosyası kapsamında yer alması için, sınıf veya şube rehber öğretmenleri ya da danışman öğretmenlerce Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesini kontrol ve takip eder.

p) Kurum bünyesinde mevcut olması halinde anaokulu/anasınıfı ile ilgili olarak uhdesine verilen iş ve işlemleri yürütür.

r) Öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde yer alan görevleri yerine getirir."

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (f) bendine "sermaye işletmesinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "daha" ibaresi eklenmiştir.

"(1) Döner sermayeli okullarda, atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından görevlendirilen bir müdür yardımcısı, teknik müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Okulda alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan müdür yardımcısı bulunmaması durumunda, şartları taşıyan bir müdür yardımcısı görevlendirilinceye kadar mevcut müdür yardımcılarından biri teknik müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Teknik müdür yardımcısı, müdür ile birlikte döner sermaye işletmesi çalışmalarının tümünden sorumludur."

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Okulda alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan müdür yardımcısı bulunmaması durumunda, şartları taşıyan bir müdür yardımcısı görevlendirilinceye kadar mevcut müdür yardımcılarından birisi koordinatör müdür yardımcısı olarak görevlendirilir."

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 83- (1) Pansiyonlu okullarda, müdür yardımcılarından biri yatılılık, bursluluk ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere görevlendirilir. Bunların görevleri, 17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde okul müdürü tarafından belirlenir."

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin 84/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "kadrolu" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin 84/B maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "müdür başyardımcısı/" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(14) Başka bir okulun aynı alan/dalına ait atölye veya laboratuvarını eş zamanlı olarak kullanan okullarda ilgili atölye veya laboratuvarlar için şef görevlendirilmez ve görevlendirilme yapılması durumunda şef görevlendirmeleri valilikçe iptal edilir."

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b), (c), (g), (ı), (i), (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasına "mesleki uygulamalarının" ibaresinden sonra gelmek üzere "daha" ibaresi eklenmiştir.

"b) Öğrencilerin; bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımdan gelişimi için çaba gösterir, bu doğrultuda meslektaşları ve veliler ile iş birliği yapar, öğretim programları doğrultusunda kazanım ve becerilerini hedefleyen, inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini amaçlayan etkinlikleri planlar ve uygular. Bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar, eğitim ve öğretim çalışmalarında her türlü imkandan yararlanmasını sağlar.

c) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin; eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin eğitim faaliyetlerini, farklılaştırılmış uygulamalar kapsamında zenginleştirilmiş öğrenme ile destekleme yaklaşımını kullanarak yürütür."

"g) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve deneylerin yapılmasını sağlar. Öğrencilerin öğrenme biçimleri ile ilgi ve yeteneklerini dikkate alır ve kişilik haklarına saygı gösterir."

"ı) Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için okul içi ve okul dışı imkanları kullanır. İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Öğrencilerin geziyle ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla okul müdürüne sunar.

i) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, sosyal sorumluluk programı çalışmalarına, milli bayram ve mahalli günlere, tören ve toplantılara, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar."

"n) Öğrencilerin, eğitim ve öğretim ortamında her türlü olumsuz söz, tavır ve davranışlardan korunmaları için çaba gösterir, davranış ve başarı durumları konusunda velilerle işbirliği yapar."

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın (ğ) bendinde yer alan "öğretmenlerin görevlerini" ibaresinden sonra gelmek üzere "daha" ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"a) Okuldaki teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ders bütünlüğü dikkate alınarak öğretmenlere dengeli olarak dağıtıldıktan sonra işletmelerde meslek eğitimi adı altında ek ders görevi verilir.

b) İşletmelerde mesleki eğitim ek ders görevi verilmesinde işletmelerin okula uzaklığı, ulaşım durumu, işletme sayısı, işletmeler arası uzaklık ve işletmedeki öğrenci sayısıyla bunlarla ilgili iş ve işlemlerde harcanılacak zaman gibi ölçütler esas alınır. Hangi güzergahtaki, kaç işletme ve öğrenci için kaç saat ek ders görevi verilebileceği, koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında alan zümre başkanlarıyla birer alan öğretmeninden oluşan komisyonca planlanır. Okul yönetimince, bu planlama da göz önünde bulundurularak ilgili alan öğretmenlerine görev dağılımı yapılır. Bu kapsamda bir öğretmene aynı gün için 8 saatten fazla ek ders görevi verilmez. Ara tatil, yarıyıl ve yaz tatilinde staj yapan öğrenciler ile varsa mesleki eğitim gören öğrenciler için işletme ve öğrenci sayısı dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapılır ve belirlenecek program çerçevesinde öğretmen görevlendirilir. Öğretmenlerin mesleki çalışma yaptıkları günlerdeki koordinatörlük görevleri mesleki çalışma saatleri dışında yerine getirilir."

"Koordinatör öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olmayan yönetici ve öğretmenlere de okul müdürlüğünce koordinatörlük görevinin işleyişine ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgilendirme yapılması kaydıyla görev verilebilir."

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g) Öğretmenlerden; engelli olanlar, özel eğitim ihtiyacı olan çocuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü olduğu engelli birey bulunanlara nöbet görevi verilmez. Ancak bu durumdaki öğretmenlere istemeleri halinde, gün tercihlerine öncelik verilerek nöbet görevi verilir."

"j) Öğrenci taşıma uygulaması yapan okullardaki nöbetçi öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde yer alan nöbete ilişkin görevleri de yerine getirir."

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Eğitim kurumlarında, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda 21/5/1977 tarihli ve 15943 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre uzman veya usta öğretici görevlendirilir. Ancak ulusal ve uluslararası sözleşmeler ve ilgili mevzuatına göre eğitim yapılan alanlarda, öğretmen bulunmasına rağmen ihtiyaç duyulması halinde ilgili mevzuatında belirtilen yeterlilikleri haiz uzman veya usta öğretici görevlendirilebilir.

(2) Uzman olarak görevlendirilenler bağımsız, usta öğreticiler ise öğretmen gözetiminde ders okuturlar. Uzman ve usta öğreticiler, ilgili mevzuatında belirtilen görevlendirme usulüne göre kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirirler.

(3) Gönüllü uzman ve usta öğreticiler, gerekli şartları taşımaları kaydıyla, ücret ödenmeksizin görevlendirilebilirler."

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "engelli" ibaresi "özel eğitim ihtiyacı olan" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "engelli" ibaresi "özel eğitim ihtiyacı olan" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan "ve verimli" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "müdür başyardımcısı," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 41- Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 107- (1) Eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin artırılması, okul ve çevre işbirliğinin gerçekleştirilmesi, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin desteğinin alınması, her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi, çocuk haklarının korunması ve hayata geçirilmesi amacıyla okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde kurul, komisyon ve ekipler oluşturulur."

MADDE 42- Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurullar ve zümreler

MADDE 108- (1) Okullarda;

a) Öğretmenler kurulu,

b) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu,

c) Zümre öğretmenler kurulu,

ç) Okul zümre başkanları kurulu,

d) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu,

e) Onur kurulu,

f) Sosyal etkinlikler kurulu,

oluşturulur.

(2) İlçelerde;

a) Eğitim kurumu müdürleri kurulu,

b) Kademe ve türlerine göre eğitim kurumu müdürler kurulu,

c) İlçe alan zümreleri,

oluşturulur.

(3) İllerde;

a) İlçe milli eğitim müdürleri kurulu,

b) Sanat ve spor kurulu,

c) İl alan zümreleri,

oluşturulur.

(4) Ülke düzeyinde, ülke alan zümreleri oluşturulur.

(5) Okullarda oluşturulan öğretmenler kurulu, sınıf veya şube öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu, okul zümre başkanları kurulu ile ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen kurul ve zümrelerin, kuruluşu, üyeleri, toplanma şekli, karar alma yöntemi, toplantıların yapılacağı zaman aralıkları, tarihi, yeri ile gündemi gibi hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönerge ile belirlenir.

(6) Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde ihtiyaca göre bilim, danışma, sanat, proje ve benzeri alanlarda kurullar da oluşturulabilir."

MADDE 43- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 44- Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 45- Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 46- Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 47- Aynı Yönetmeliğin 113 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 48- Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 49- Aynı Yönetmeliğin 120 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "okul gelişim yönetim ekibi," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 50- Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan "eğitim biriminde" ibaresinden sonra gelmek üzere "yüz yüze eğitim kapsamında" ibaresi eklenmiştir.

"(1) Mesleki Eğitim Kurulunca 3308 sayılı Kanun kapsamına alınan meslek alan/dallarında öğrenim gören öğrencilerin 12 nci sınıfta işletmelerde mesleki eğitim görmeleri esastır. Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumuyla okul ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan meslek alan/dallarında yapılacak yoğunlaştırılmış eğitim 63 üncü madde hükümlerine göre yapılır. Mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitimi, 9 uncu sınıfta işletme ile sözleşmenin imzalanmasıyla başlar.

(2) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu tarafından belirlenen okulun ilgili alan/dallarında 11 inci sınıf öğrencilerine de işletmelerde mesleki eğitim dersi uygulanır."

MADDE 51- Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "gün" ibaresi "günden az olmamak üzere" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 52- Aynı Yönetmeliğin 128 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 128- (1) Staj yapılacak işletmeler, 139 uncu, 140 ıncı, 141 inci ve 142 nci maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda belirlenir."

MADDE 53- Aynı Yönetmeliğin 134 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İşletmelerdeki mesleki eğitim ders yılı başında başlar, ders yılı sonunda biter. Haftada üç gün işletmede beceri eğitimi, iki gün ise okulda veya eğitim biriminde teorik eğitim yapılması esastır. Ancak, 121 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında haftada iki gün işletmede beceri eğitimi, üç gün okulda veya eğitim biriminde teorik eğitim yapılabilir. Okulda atölye ve laboratuvar donatımı olmaması nedeniyle uygulamalı eğitimin işyerlerinde yüz yüze eğitim kapsamında yapılması halinde programın özelliğine göre okulda üç gün teorik eğitim yapılabilir. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik eğitimleri ders yılı başında başlar ve ders yılı sonunda biter. İşletmede mesleki eğitimleri ise ücretli ve ücretsiz izin süreleri dışında öğretim yılı boyunca devam eder, 12 nci sınıfın ders yılı bitiminde sona erer."

MADDE 54- Aynı Yönetmeliğin 142 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"(4) Okulda oluşturulan işletme belirleme komisyonları eğitim ve öğretim yılı boyunca bu maddede belirtilen esasları göz önünde bulundurarak çalışır."

MADDE 55- Aynı Yönetmeliğin 145 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kadrolu" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 56- Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Öğrencilerin; Atatürk inkılap ve ilkeleriyle, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türkçeye sahip çıkan, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini, bayrağını seven ve yücelten, gelişmiş bir devlet bilincine sahip, ülke çıkarlarını üstün tutan, insan haklarına saygılı, Cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, veli, okul aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yapması istenir."

"k) Üretken, cesaretli, sorgulayıcı olmaları, estetik kaygılar taşımaları ve ekip çalışmalarında rol almaları,"

MADDE 57- Aynı Yönetmeliğin 161 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "engelli" ibaresi "özel eğitim ihtiyacı olan" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 58- Aynı Yönetmeliğin 164 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 59- Aynı Yönetmeliğin 185 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Müdür başyardımcısı veya müdürün" ibaresi "Müdürün" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "sözleşmeli ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 60- Aynı Yönetmeliğin 188 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "müdür başyardımcısı veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 61- Aynı Yönetmeliğin 198 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "müdür başyardımcısı," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 62- Aynı Yönetmeliğin 212 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 212- (1) Okullarda; öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmetiçi eğitimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, üretimin artırılması, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi ve benzeri çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla yükseköğretim kurumları, il müdürlükleri, belediyeler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ile diğer kamu ve özel kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapılarak her türlü araç-gereç, öğretim elemanı ve diğer imkanlardan yararlanılması için gerekli tedbirler alınır. Bununla ilgili çalışmalar için ilgili kurum, kuruluş ve diğer paydaşlarla il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün bilgisi ve onayı dahilinde protokol düzenlenebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak iş birliği ve protokoller, il/ilçe milli eğitim müdürü ve okul müdürünün imzası olacak şekilde düzenlenir. İlgili genel müdürlüğe konu ile ilgili bilgi verilir.

(3) Kültürler arası öğrenci değişim programları kapsamında Bakanlığın ilgili birimleri dışında farklı isimler altında iş birliği protokolü düzenlenemez."

MADDE 63- Aynı Yönetmeliğin 219 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 219- (1) Kurumlarda kullanılan evrakın saklanmasında ve arşivle ilgili iş ve işlemlerde 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır."

MADDE 64- Aynı Yönetmeliğin 220 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 220- (1) Resmi yazışmalar, 9/6/2020 tarihli ve 2646 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür."

MADDE 65- Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatına göre görevlendirilmiş olan şeflerin görevi, görevlendirme süresi sona erinceye kadar devam eder."

MADDE 66- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Göreve devam eden müdür başyardımcıları

GEÇİCİ MADDE 18- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevi halen devam eden müdür başyardımcıları, görev süreleri tamamlanıncaya kadar okul müdürü tarafından verilen ve kendilerine tanımlanmış olan görevleri yapmaya devam ederler."

MADDE 67- Aynı Yönetmeliğin EK-5'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 68- Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-6 eklenmiştir.

MADDE 69- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 70- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ