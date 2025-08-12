'Rezerv Alan İlan Etmeseydik Zenginler Ucuza Kapatırdı'

400 Hektarlık Alan 3 Ayda Tahliye Edildi

Vali Yavuz, son 11 ayda çalışmaların hızlandığını ve şehir merkezinde 400 hektarlık alanın 3 ay gibi kısa sürede tahliye edildiğini belirtti. Rezerv alan formülünün "yarının Malatyası"nın inşası için gerekli olduğunu ifade eden Yavuz, "Yeni bir şehir dizaynı için bu adım şarttı" dedi.

Zemin Güçlendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Şehir merkezinde zemini güçlendirmek amacıyla 127 kilometre fore kazık çakıldığını, 20 bin metre diyafram duvar yapıldığını söyleyen Yavuz, çalışmalar tamamlandığında "gözlere inanılmaz bir Malatya" ortaya çıkacağını dile getirdi.

Uydu Kentler ile Çok Merkezli Yapı

Malatya'nın eskiden tek merkezli bir şehir olduğunu hatırlatan Vali Yavuz, özellikle İkizce bölgesinin öne çıktığını belirtti. "Artık uydu kentler oluşuyor, şehir çok merkezli bir yapıya kavuşuyor" dedi.

110 Bin Konut ve İşyeri İnşası

Afet sonrası yürütülen inşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Yavuz, yıl sonuna kadar afetle ilgili bölümlerin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Kent genelinde toplam 110 bin konut ve işyeri inşa ediliyor.

Projelerin Maliyeti Açıklandı

Kentte yürütülen projelerin maliyetine ilişkin de bilgi veren Yavuz, yatırımların milyarlarca lirayı bulduğunu söyledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Malatya'nın ekonomik, sosyal ve ticari hayatında büyük bir dönüşüm hedefleniyor.