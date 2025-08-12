YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Önder Kahveci: En Düşük Memur Maaşı 70 Bin Civarında Olmalı

Hükümet, 2026-2027 yılları için memur ve memur emeklilerine yapılacak zam teklifini açıkladı. Teklif sendikalar tarafından yetersiz bulunurken, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, en düşük memur maaşının 70 bin lira, ortalama memur maaşının ise 84 bin lira olmasını istediklerini belirtti.

12 Ağustos 2025 14:52
Hükümet, 2026-2027 yılları için memur ve memur emeklilerine yapılacak toplu sözleşme zammı için teklifini açıkladı. Hükümetin memurlara maaş zamamı teklifi 2026'ın ilk 6 ayı için yüzde 10, 2026'ın ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4 ve 2027'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 oldu.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde toplu sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahveci, şu an için gelen teklifin çalışma barışını tesis edecek ve ücret dengesizliğini ortadan kaldıracak bir teklif olmadığını belirtti. Ayrıca sosyal haklar kapsamında çeşitli taleplerin iletildiğini,

2025 Aile Yılı desteklerinin artırılması ve vergi dilimleri gibi konularda da taleplerin olduğunu ifade etti.

Talepler ve Çözüm Çağrısı

  • En düşük memur maaşının 70 bin lira olması
  • Ortalama memur maaşının 84 bin lira olması
  • Sosyal hakların güçlendirilmesi
  • Vergi dilimlerinde düzenleme yapılması

Çözüm Gelmezse Grevi İşaret Etti

Kahveci, çalışanların refah seviyesinin artırılması için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı ve sorunların masada çözülmesi gerektiğini belirtti. Toplu sözleşme görüşmelerinin kısa sürede tamamlanacağına dikkat çekerek, sendikacılığın gerekli alanlarına itilmeksizin sonuçların masada alınması gerektiğini söyledi.

