Erdoğan: Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı hepimiz için ehemmiyet arz etmekte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orta koridorun bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir. Ciddi potansiyel arz eden savunma sanayi ve askeri alanda işbirliği konusu da gündemimizin başlıca konuları arasındaydı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 17:56, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 17:56
Erdoğan: Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı hepimiz için ehemmiyet arz etmekte

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Kavelashvili'ye "hoş geldiniz" diyen Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan'ın komşu olmanın ötesinde derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlarla birbirine bağlı iki stratejik ortak olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Erdoğan, Türkiye'nin 17 yıldır kesintisiz olarak Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olmasının, ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık bir kanıtı olduğunu belirtti.

Daha önce belirlenen 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduklarını belirten Erdoğan, "Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Karşılıklı yatırımların teşviki konusunda kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, "Gürcistan'ın sağladığı elverişli ortamın katkısıyla 2000'i aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Doğrudan Türk yatırımları ise 1,5 milyar dolara yaklaşıyor." diye konuştu.

Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Gürcistan'da 5,5 milyar dolar değerinde 300 proje üstlendiğini ve altyapı projelerine yoğun ilgi gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Görüşmelerde ulaştırma ve lojistik alanındaki ortak projelerin de ele alındığını belirten Erdoğan, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan Orta Koridor'un bel kemiğini oluşturan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun önemine dikkat çekti.

Erdoğan, "Orta koridorun bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir. Ciddi potansiyel arz eden savunma sanayi ve askeri alanda işbirliği konusu da gündemimizin başlıca konuları arasındaydı." ifadelerini kullandı.

