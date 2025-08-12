YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Hükümetin Memura İlk Zam Teklifi Açıklandı

6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin ilk zam teklifi belli oldu. Hükümet memur ve memur emeklilerine 2026'nin ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6 zam teklif etti. 2027 ilk altı ay için ise ilk teklif yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 oldu.

Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 14:24, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 15:08
Hükümetin Memura İlk Zam Teklifi Açıklandı

Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisinin ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde hükümet ilk zam teklifini açıkladı.

Hükümet memur ve memur emeklilerine 2026'nin ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6 zam teklif etti. 2027 ilk altı ay için ise ilk teklif yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 oldu.

Memur-Sen'in talepleri neler?

Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti.

2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti.

Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep edilmişti.

Ayrıca enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı olarak ödenmesi de talep edildi.

Memurlar için ilk zam teklifi verildi. Ali Yalçın'dan Açıklama

