Samsun'da bir okula giren kişi ya da kişiler eşyalara zarar verdi

Yalı Mahallesi'nde bulunan Çınarlık Yalı İlkokulu ve Anaokulu'na kapı camını kırarak giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler içerideki eşyalara zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Zanlı veya zanlıların okulun bahçesindeki Türk bayrağını aşağı indirdiği, sınıf içinde duvarda asılı Atatürk posterini yere attığı ve sınıflardaki eşyaları tahrip ettiği görüldü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de konunun takip edildiğini, jandarma ekiplerince konunun araştırıldığını ifade etti.