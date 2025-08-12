Dolar 40,73 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 40,73 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 17:15, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 17:15
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin pazartesi günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|40,6940
|40,6950
|40,7310
|40,7320
|Avro
|47,3280
|47,3290
|47,5070
|47,5080
|Sterlin
|54,6630
|54,6730
|54,9900
|55,0000
|İsviçre frangı
|50,1840
|50,1940
|50,3790
|50,3890
|ANKARA
|ABD Doları
|40,6640
|40,7440
|40,7010
|40,7810
|Avro
|47,2880
|47,3680
|47,4670
|47,5470
|Sterlin
|54,6030
|54,8130
|54,9300
|55,1400