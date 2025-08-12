Dolar 40,73 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin pazartesi günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 40,6940 40,6950 40,7310 40,7320 Avro 47,3280 47,3290 47,5070 47,5080 Sterlin 54,6630 54,6730 54,9900 55,0000 İsviçre frangı 50,1840 50,1940 50,3790 50,3890 ANKARA ABD Doları 40,6640 40,7440 40,7010 40,7810 Avro 47,2880 47,3680 47,4670 47,5470 Sterlin 54,6030 54,8130 54,9300 55,1400