Toplu Sözleşme Kapsamı Dışında Kalan 43 Teklif Belli oldu
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen'in kamu görevlilerinin geneline ilişkin sunduğu 171 maddelik teklifin 43'ü Kamu İşveren Heyeti tarafından "toplu sözleşme kapsamı dışında" bırakıldı. 13 Ağustos 2025'te yapılacak görüşmelerde ise 70 madde "Yeni Teklif" olarak masada olacak.
Toplu sözleşme masasında alınan karar uyarınca oluşturulan komisyon çalışmaları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yürütülen çalışmalarda Memur Sen'in genele yönelik taleplerini içeren 171 maddelik teklif tek tek alındı. Kamu İşveren Heyeti 43 maddeyi toplu sözleşme kapsamına girmediği için kapsam dışına çıkardı. Kamu Görevlileri Sendikaları Bu tespite itiraz ediyor ama bizim aldığımız bilgiye göre aşağıda yer alan 43 teklif toplu sözleşme kapsamında ele alınmayacak.
İşte Memur Sen'in telifleri arasında yer almasına rağmen toplu sözleşme kapsamına alınması uygun bulunmayan 43 başlık:
1- Maaş/gelir kaybı tazmini/gelir vergisinin %15'ini aşan kısmının kamu işverenince
ödenmesi
2- Kamu konutlarından yararlanma hakkı ve kamu konutları ücreti
3- Geçici görevlendirmede isteğe bağlılık
4- İstihdam fazlası olarak belirlenen personel ile kadrosu kaldırılan kamu görevlilerinin durumlarına uygun kadrolara ve diğer kurumlara nakilleri
5- Kamu görevlilerinin dinlenme hakkı ve izinleri
6 -Görevlerini araç kullanarak yerine getirenlere ilave ücret verilmesi ve araçlara kasko yaptırılması
7- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları
8- Koruma güvenlik memurlarının çalışma hakkı ve diğer hususlar
9- Kamu görevlilerinin anayasal haklarını kullanması ve teminat altına alınması
10- Ağız ve diş sağlığına ilişkin teşhis, tedavi ile protez giderleri
11- Sosyal faaliyetlerde yardımcı olma, yazlık ve kışlık sosyal tesislerden yararlanma
12- Komisyonlarda sendika temsilcisinin bulundurulması
13- Sözleşmeli iken kadroya geçirilen personelin emeklilik hakları
14- Ara rejim dönemi mağdurlarının kayıplarının tazmini
15- 399 Sayılı KHK'ye tabi kamu görevlilerinin bazı hakları
16- Kalkınmada öncelikli yörelerde geçen çalışma süreleri ile disiplin cezası almaksızın geçirilen süreler için ilave bir kademe verilmesi
17- Disiplin cezalarına bağlı olarak mali ve sosyal haklarda kesinti
18- Ödüllendirme esasları
19- Anayasal hakları kullanmada kamu görevlilerine özgü teminatlar
20- Disiplin cezası affı
21- Yetkili konfederasyon/sendika ile ek protokol
22-Sözleşmeli personele yeşil pasaport hakkı verilmesi
23-Sözleşmeli personelin yer değişikliği
24-Bakım yükümlülüğü kapsamında sağlanacak haklar
25-Mobbing
26-Yıllık izin süreleri
27-Evlilik ve babalık izni
28-Yarım zamanlı çalışma hakkından fiilen yararlanma imkanı
29-Aile dostu gelir vergisi politikası
30- Haftalık çalışma süresi
31- Engelli kamu görevlilerinin izin hakları
32- Pozitif yükümlülük kapsamında sağlanacak haklar
33- Sendika üyelik belgelerinin engelli kamu görevlileri için uygun hale getirilmesi
34- Muayene/tedavi/ilaç katılım payı
35- Emekli kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları
36- Emekliye ayrılanlara görev silahının tevdi edilmesi ve harçtan muafiyet
37- Emeklilik hakları, ikramiye ve maaşı
38- En düşük emekli aylığının artırılması
39- Emekli kamu görevlilerine kira yardımı
40- Emekli kamu görevlilerine öncelik
41- Zorunlu emeklilik yaşının değerlendirilmesi ve mentörlük sisteminin uygulanması
42- Kamu görevlileri emeklilerinin bayram ikramiyesi
43- Engelli kamu görevlilerine ilave kademe verilmesi