Toplu Sözleşme Kapsamı Dışında Kalan 43 Teklif Belli oldu

Toplu sözleşme masasında alınan karar uyarınca oluşturulan komisyon çalışmaları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yürütülen çalışmalarda Memur Sen'in genele yönelik taleplerini içeren 171 maddelik teklif tek tek alındı. Kamu İşveren Heyeti 43 maddeyi toplu sözleşme kapsamına girmediği için kapsam dışına çıkardı. Kamu Görevlileri Sendikaları Bu tespite itiraz ediyor ama bizim aldığımız bilgiye göre aşağıda yer alan 43 teklif toplu sözleşme kapsamında ele alınmayacak.

İşte Memur Sen'in telifleri arasında yer almasına rağmen toplu sözleşme kapsamına alınması uygun bulunmayan 43 başlık:

1- Maaş/gelir kaybı tazmini/gelir vergisinin %15'ini aşan kısmının kamu işverenince ödenmesi

2- Kamu konutlarından yararlanma hakkı ve kamu konutları ücreti

3- Geçici görevlendirmede isteğe bağlılık

4- İstihdam fazlası olarak belirlenen personel ile kadrosu kaldırılan kamu görevlilerinin durumlarına uygun kadrolara ve diğer kurumlara nakilleri

5- Kamu görevlilerinin dinlenme hakkı ve izinleri

6 -Görevlerini araç kullanarak yerine getirenlere ilave ücret verilmesi ve araçlara kasko yaptırılması

7- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları

8- Koruma güvenlik memurlarının çalışma hakkı ve diğer hususlar

9- Kamu görevlilerinin anayasal haklarını kullanması ve teminat altına alınması

10- Ağız ve diş sağlığına ilişkin teşhis, tedavi ile protez giderleri

11- Sosyal faaliyetlerde yardımcı olma, yazlık ve kışlık sosyal tesislerden yararlanma

12- Komisyonlarda sendika temsilcisinin bulundurulması

13- Sözleşmeli iken kadroya geçirilen personelin emeklilik hakları

14- Ara rejim dönemi mağdurlarının kayıplarının tazmini

15- 399 Sayılı KHK'ye tabi kamu görevlilerinin bazı hakları

16- Kalkınmada öncelikli yörelerde geçen çalışma süreleri ile disiplin cezası almaksızın geçirilen süreler için ilave bir kademe verilmesi

17- Disiplin cezalarına bağlı olarak mali ve sosyal haklarda kesinti

18- Ödüllendirme esasları

19- Anayasal hakları kullanmada kamu görevlilerine özgü teminatlar

20- Disiplin cezası affı

21- Yetkili konfederasyon/sendika ile ek protokol

22-Sözleşmeli personele yeşil pasaport hakkı verilmesi

23-Sözleşmeli personelin yer değişikliği

24-Bakım yükümlülüğü kapsamında sağlanacak haklar

25-Mobbing

26-Yıllık izin süreleri

27-Evlilik ve babalık izni

28-Yarım zamanlı çalışma hakkından fiilen yararlanma imkanı

29-Aile dostu gelir vergisi politikası

30- Haftalık çalışma süresi

31- Engelli kamu görevlilerinin izin hakları

32- Pozitif yükümlülük kapsamında sağlanacak haklar

33- Sendika üyelik belgelerinin engelli kamu görevlileri için uygun hale getirilmesi

34- Muayene/tedavi/ilaç katılım payı

35- Emekli kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları

36- Emekliye ayrılanlara görev silahının tevdi edilmesi ve harçtan muafiyet

37- Emeklilik hakları, ikramiye ve maaşı

38- En düşük emekli aylığının artırılması

39- Emekli kamu görevlilerine kira yardımı

40- Emekli kamu görevlilerine öncelik

41- Zorunlu emeklilik yaşının değerlendirilmesi ve mentörlük sisteminin uygulanması

42- Kamu görevlileri emeklilerinin bayram ikramiyesi

43- Engelli kamu görevlilerine ilave kademe verilmesi