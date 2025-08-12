Ali Yalçın: Memurun Emeğini Yok Sayan Teklifi Reddediyoruz

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlar için ilk zam teklifini verdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümetin verdiği zam oranlarını değerlendirdi.

Hükümet, 2026-2027 yılları için memur ve memur emeklilerine yapılacak toplu sözleşme zammı için teklifini açıkladı. Hükümetin memurlara maaş zamamı teklifi 2026'ın ilk 6 ayı için yüzde 10, 2026'ın ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4 ve 2027'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 oldu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde, toplu sözleşme sürecine ilişkin olarak basın mensuplarına açıklamada bulunarak "Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz. Memurun emeğini, alın terini yok sayan yetersiz teklife hayır. Teklifi reddediyoruz. dedi

"Bu rakamlar kiralarla, enflasyonla, memurların gerçekliğiyle uyuşuyor mu?" diye soran Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklif ücret adaletsizliğini gidermez. Biz sorunlar masada çözülsün dedik, kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor."