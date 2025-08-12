Ali Yalçın: Memurun Emeğini Yok Sayan Teklifi Reddediyoruz

YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Meteorolojiden sıcaklık alarmı! Bazı bölgelerde 40 dereceyi aşacak
Meteorolojiden sıcaklık alarmı! Bazı bölgelerde 40 dereceyi aşacak
Bakan Tekin Açıkladı: Okul Formaları Nasıl Olacak?
Bakan Tekin Açıkladı: Okul Formaları Nasıl Olacak?
Önder Kahveci: En Düşük Memur Maaşı 70 Bin Civarında Olmalı
Önder Kahveci: En Düşük Memur Maaşı 70 Bin Civarında Olmalı
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
Hastanede skandal: Yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış
Hastanede skandal: Yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Grok'un X hesabı askıya alındı
Grok'un X hesabı askıya alındı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Ana sayfaHaberler EkonomiAna sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ali Yalçın: Memurun Emeğini Yok Sayan Teklifi Reddediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlar için ilk zam teklifini açıkladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümetin verdiği zam oranını değerlendirdi. Yalçın, Memurun Emeğini Yok Sayan Teklifi Reddediyoruz dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 14:23, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 15:09
Yazdır
Ali Yalçın: Memurun Emeğini Yok Sayan Teklifi Reddediyoruz

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlar için ilk zam teklifini verdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümetin verdiği zam oranlarını değerlendirdi.

Hükümet, 2026-2027 yılları için memur ve memur emeklilerine yapılacak toplu sözleşme zammı için teklifini açıkladı. Hükümetin memurlara maaş zamamı teklifi 2026'ın ilk 6 ayı için yüzde 10, 2026'ın ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4 ve 2027'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 oldu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde, toplu sözleşme sürecine ilişkin olarak basın mensuplarına açıklamada bulunarak "Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz. Memurun emeğini, alın terini yok sayan yetersiz teklife hayır. Teklifi reddediyoruz. dedi

"Bu rakamlar kiralarla, enflasyonla, memurların gerçekliğiyle uyuşuyor mu?" diye soran Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklif ücret adaletsizliğini gidermez. Biz sorunlar masada çözülsün dedik, kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber