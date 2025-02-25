Kırıkkale'de zehirlenen 28 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde 28 öğrenci ve 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 21:48, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 21:48
Tüm General Derviş Şen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 28 öğrenci ve 1 öğretmenin, öğle yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.
Öğretmen G.B ve 28 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.