Yılın ikinci faiz kararı bugün açıklanacak
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ikinci faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekmişti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2025 07:26, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 07:44
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Mart ayı politika faiz kararını bugün 14.00'te açıklayacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.
Faizin 42,5 seviyesine indirilmesi bekleniyor
Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.