Konya'da araçta çıkan yangında bir bebek ve kadın öldü
Konya'da otomobilde çıkan yangında bir bebek ve kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 18:30, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 18:48
Merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangında, araçtaki bebek ve kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırdı.
Yangının araç içinde bulunan oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi.