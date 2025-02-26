Konya'da araçta çıkan yangında bir bebek ve kadın öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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