Ankara'da 4 Mart Salı İftar ve Sahur Vakitleri

2025 Ramazan ayı için imsakiye açıklandı. Böylece Türkiye'deki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri belli olmuş oldu. Google ve benzeri arama motorlarında Ankaralı vatandaşlar "Ankara İmsakiye", "4 Mart Salı Ankara iftar saati", "4 Mart Salı günü Ankara sahur vakti ne zaman?", "4 Mart Salı Ankara teravih namazı saat kaçta?" gibi aramalar yapıyor. İşte yanıtları...

4 Mart Salı Ankara'da İftar Saati

4 Mart 2025 Salı günü Ankara'da iftar vakti, saat 18:50'de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

4 Mart Salı Ankara'da Sahur Saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, Ankara'da sahur vakti 4 Mart 2025 Salı günü saat 05:48'de sona erecek.

4 Mart Salı Ankara'da Teravih Saati

Teravih namazı, 4 Mart Salı akşamı saat 20:08'de kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.