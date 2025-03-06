Ankara'da 6 Mart Perşembe İftar ve Sahur Saatleri

2025 Ramazan Ayı İmsakiye açıklandı ve Türkiye'deki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri belirlendi. Ankaralı vatandaşlar, "Ankara İmsakiye", "6 Mart Perşembe Ankara iftar saati", "6 Mart Perşembe günü Ankara sahur vakti ne zaman?", "6 Mart Perşembe Ankara teravih namazı saat kaçta?" gibi aramalar yapıyor. İşte yanıtları:

6 Mart Perşembe Ankara'da İftar Saati

6 Mart 2025 Perşembe günü Ankara'da iftar vakti, saat 18:52'de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

6 Mart Perşembe Ankara'da Sahur Saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, Ankara'da sahur vakti 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 05:45'te sona erecek.

6 Mart Perşembe Ankara'da Teravih Saati

Teravih namazı, 6 Mart Perşembe akşamı saat 20:10'da kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.Bu bilgiler ışığında, Ankaralı vatandaşlar 6 Mart 2025 Perşembe günü sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini planlayabilirler.