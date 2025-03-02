Konya'da bir kişi eski eşini ve arkadaşını tabancayla yaraladı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta F.Ö. ile eski karısı Ş.A. ve yanında bulunan Ö.Ç. arasında tartışma yaşandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi, eski eşini ve yanındaki arkadaşını tabancayla yaraladı.

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