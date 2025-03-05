Çocuklara hayvan ilacı veren doktorun davasında karar yarın

İstanbul'da 15 Bin Ev İçin Kentsel Dönüşüm Atağı
İstanbul'da 15 Bin Ev İçin Kentsel Dönüşüm Atağı
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Öğretmenlere Mesleki Gelişim İçin Yeni Eğitim Programı
Öğretmenlere Mesleki Gelişim İçin Yeni Eğitim Programı
Telefonda Heimlich manevrası bebeğin hayatını kurtardı
Telefonda Heimlich manevrası bebeğin hayatını kurtardı
19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Türkiye'den Nahçıvan'a doğal gaz sevkiyatı başladı
Türkiye'den Nahçıvan'a doğal gaz sevkiyatı başladı
MEB araştırdı: Öğrenciler şiddeti en çok dijital ortamda deneyimliyor
MEB araştırdı: Öğrenciler şiddeti en çok dijital ortamda deneyimliyor
TİM Başkanı: Asgari ücret son iki yılda TL bazında çok arttı
TİM Başkanı: Asgari ücret son iki yılda TL bazında çok arttı
Erdoğan: Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz
Erdoğan: Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz
Bıçaklı saldırıya uğrayan doktor: Mesleğin icrası zorlaşıyor
Bıçaklı saldırıya uğrayan doktor: Mesleğin icrası zorlaşıyor
Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Rekorlarla İlerliyor
Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Rekorlarla İlerliyor
Bakan Bolat: Yatırım iştahı artmaya başladı
Bakan Bolat: Yatırım iştahı artmaya başladı
Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesi iyileşti
Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesi iyileşti
Fahiş fiyat denetimlerinde bir yılda 216 milyon TL ceza
Fahiş fiyat denetimlerinde bir yılda 216 milyon TL ceza
Benzine Bir İndirim Daha Geliyor...
Benzine Bir İndirim Daha Geliyor...
İmamoğlu, 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi
İmamoğlu, 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi
5 Kurum Toplamda 355 Personel Alacak
5 Kurum Toplamda 355 Personel Alacak
Otomotiv Pazarında Daralma: Satışlar Yüzde 14 Düştü
Otomotiv Pazarında Daralma: Satışlar Yüzde 14 Düştü
Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Süreci Uyarısı
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Süreci Uyarısı
Yılın ikinci faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı yarın açıklanacak
İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yüzde 55 arttı
İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yüzde 55 arttı
Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu
Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu
2025'e borç yüküyle girdik: Takibe girenler yüzde 56 arttı
2025'e borç yüküyle girdik: Takibe girenler yüzde 56 arttı
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
TCMB: Muayene ücretlerindeki indirim enflasyonu olumlu etkiledi
TCMB: Muayene ücretlerindeki indirim enflasyonu olumlu etkiledi
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin müfettiş raporu açıklandı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin müfettiş raporu açıklandı
Bakan Yumaklı: Ramazan'da gıda fiyatlarına zam beklemiyoruz
Bakan Yumaklı: Ramazan'da gıda fiyatlarına zam beklemiyoruz
Beykoz Belediyesinin yeni başkanı 10 Mart'ta belli olacak
Beykoz Belediyesinin yeni başkanı 10 Mart'ta belli olacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çocuklara hayvan ilacı veren doktorun davasında karar yarın

İstanbul'da bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen 5 diğer sanığın yargılandığı davada yarın karar açıklanması bekleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 22:48, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 23:05
Yazdır
Çocuklara hayvan ilacı veren doktorun davasında karar yarın

İstanbul'da bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere "cinsel istismar" tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen 5 diğer sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu ve eşi tutuksuz sanık Özgül Zoroğlu hazır bulundu. Duruşmaya bir kısım tutuksuz diğer sanıklar ile taraf avukatları ve müştekiler de katıldı.

"Ketamini İlaç Dışında Kullanmadım, Uyuşturucu Satıcısı Değilim Doktorum"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu, "Benim kullandığım ketamin dozunda keyif verici bir durum söz konusu değil. Bağımlılık yapıcı bir durum da söz konusu değil. Ketamin fiziksel bağımlılık yapan bir ilaç değildir. Ketamin alındığı zaman çok iyi hissettiren keyif verici bir ilaç da değildir. Depresyona faydalıdır. Ketamini ilaç dışında kullanmadım. Ben uyuşturucu satıcısı değilim doktorum" dedi.Süleyman Salih Zoroğlu'nun savunmasının ardından mahkeme, diğer sanık avukatlarının savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi. Yarın görülecek duruşmada karar açıklanması öngörülüyor.

İddianamede Yer Alan Detaylar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 20 müşteki aile ve 21 mağdur çocuğun beyanlarının alındığı belirtilmişti. İddianamede, yaşları 7 ile 18 arasında değişen 21 mağdur çocuğun ve ebeveynlerinin alınan beyanlarına, mağdur çocuklarla ilişkili seans kayıtlarına, ailelere gönderilen mesaj içeriklerine de yer verilmişti.

  • Süleyman Salih Zoroğlu'nun mağdurlara teşhis koyarak seanslar sırasında Ketamin maddesi verdiği, cinsel içerikli sorular yönelttiği belirtildi.
  • Mağdur çocukların ve ailelerinin sağlıklarının bozulmasına neden olduğu iddia edildi.
  • Zoroğlu'nun çocukları kendi tutacağı bir eve yerleştirmeye ve yurt dışına göndermeye çalıştığı ifade edildi.
  • Sanık Zoroğlu'nun klinik ve ev adreslerinde ele geçirilen maddeler üzerinde Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi tarafından yapılan inceleme ve analizler neticesinde Ketamin ve Ketamin bulaşıklı madde ve materyaller tespit edildiği açıklandı.
  • Sanığın mağdur çocuklara yönelttiği kapalı uçlu sorular, hasta mahremiyetini ihlal edici uygulamalar, ebeveynlere yönelik düşmanca ifadeler gibi etik ihlalleri iddianamede yer aldı.

Sanık Süleyman Salih Zoroğlu'nun tüm vakalara hızlıca Çoklu Kişilik Bozukluğu (ÇKB) ve Disosiyatif Kimlik Bozukluğu (DKB) teşhisi koyduğu kaydedilmişti. Zoroğlu'nun mağdur çocukların pek çoğunu okullarını bırakmaya, ailelerinden ayrılarak oluşturacağı evlerde kalmaya ikna etmeye çalıştığının tespitine de iddianamede yer verilmişti.

Ceza Talepleri

İddianamede Süleyman Salih Zoroğlu'nun 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan Zoroğlu'na yardım ettiği öne sürülen diğer 5 sanık hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istenmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber