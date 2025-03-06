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Dolar/TL Güne Yatay Başladı: Güncel Kur Bilgileri

Dolar/TL güne yatay başladı, kur 36,4290 seviyesinde. ABD tarife adımları sonrası gözler TCMB faiz kararında.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 09:39, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 09:41
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Dolar/TL Güne Yatay Başladı: Güncel Kur Bilgileri

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 36,4290 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 36,4200'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 36,4290 seviyesinden işlem görüyor.

Avro ve Sterlin Kurları

  • Avro/TL yüzde 0,5 artışla 39,4960'tan satılıyor.
  • Sterlin/TL yatay seyirle 47,0230'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 1,5 azalışla 104,1 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamaları varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Euro ve Dolar Fiyatları Yeni Zirvelerde!

ABD ve Küresel Ekonomi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari alanda izlediği korumacı tutumun küresel ekonomi üzerindeki etkileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

TCMB Faiz Kararı Beklentileri

Yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Piyasa Takibi ve Teknik Analiz

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 puanın destek, 105 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

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