AVM'deki dükkana dışarıdan ateş açıldı: 1 kadın öldü

Selahattin Eyyubi Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan Ninova Park AVM içerisindeki Starbucks'a dışarıdan bir kişi silahla ateş açtı. İçeride oturan M.N.Y, ve S.K., açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan kadın, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.